El increíble cambio de look de un excapitán de Boca que causó furor en las redes El exjugador del Xeneize descansa en un destino paradisíaco junto a su novia y causó impactó en su cuenta de Instagram por su renovada imagen.







El exdefensor llegó a ser capitán en Boca.

Con el fin de año 2025 a la vuelta de la esquina, las redes sociales se llenaron de imágenes con las vacaciones tan ansiadas en playas, destinos paradisíacos y lugares exóticos. Y un excapitán de Boca sorprendió a todos con un renovado cambio de look que provocó furor entre los usuarios.

cata diaz nuevo look El exdefensor es entrenador en las Juveniles del Xeneize. Se trata de Daniel Cata Díaz, el férreo central que tuvo un gran paso por el Xeneize y fue titular en la última Copa Libertadores que ganó el equipo de la Ribera en 2007. Su aspecto rudo, con la cabeza calva y la mirada de un asesino, quedó atrás y su semblante ya no es lo mismo.

Disfrutando de unas vacaciones soñadas, el jugador surgido de las Inferiores de Rosario Central posó en República Dominicana junto a su novia Julieta Bielawski, una joven licenciada en Relaciones Públicas que trabaja como community manager en una reconocida compañía automotriz, con un look de galán: el pelo crecido, una figura atlética y un físico privilegiado.

cata diaz nuevo look A sus 46 años, el Cata Díaz está impecable. Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer para elogiar al exjugador de 46 años, que actualmente cumple el rol de entrenador de Juveniles del Xeneize junto a Pablo Ledesma y otros excompañeros. El catamarqueño provocó más de un suspiro y varios elogios en las redes sociales ante el "upgrade" notorio de su aspecto.

El Cata supo ser un central de raza del fútbol argentino. Brilló en Boca donde fue ídolo y emblema de aquel equipo inolvidable de Alfio Coco Basile que ganó todo entre 2005 y 2006, y que después explotó con Miguel Ángel Russo en 2007 y la obtención de la Libertadores. En Europa llegó a jugar en el Getafe y Atlético de Madrid en España y hasta vistió la camiseta de la Selección argentina.

