El increíble cambio de look de un excapitán de Boca que causó furor en las redes

Con el fin de año 2025 a la vuelta de la esquina, las redes sociales se llenaron de imágenes con las vacaciones tan ansiadas en playas, destinos paradisíacos y lugares exóticos. Y un excapitán de Boca sorprendió a todos con un renovado cambio de look que provocó furor entre los usuarios.
Se trata de Daniel Cata Díaz, el férreo central que tuvo un gran paso por el Xeneize y fue titular en la última Copa Libertadores que ganó el equipo de la Ribera en 2007. Su aspecto rudo, con la cabeza calva y la mirada de un asesino, quedó atrás y su semblante ya no es lo mismo.
Disfrutando de unas vacaciones soñadas, el jugador surgido de las Inferiores de Rosario Central posó en República Dominicana junto a su novia Julieta Bielawski, una joven licenciada en Relaciones Públicas que trabaja como community manager en una reconocida compañía automotriz, con un look de galán: el pelo crecido, una figura atlética y un físico privilegiado.
Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer para elogiar al exjugador de 46 años, que actualmente cumple el rol de entrenador de Juveniles del Xeneize junto a Pablo Ledesma y otros excompañeros. El catamarqueño provocó más de un suspiro y varios elogios en las redes sociales ante el "upgrade" notorio de su aspecto.
El Cata supo ser un central de raza del fútbol argentino. Brilló en Boca donde fue ídolo y emblema de aquel equipo inolvidable de Alfio Coco Basile que ganó todo entre 2005 y 2006, y que después explotó con Miguel Ángel Russo en 2007 y la obtención de la Libertadores. En Europa llegó a jugar en el Getafe y Atlético de Madrid en España y hasta vistió la camiseta de la Selección argentina.