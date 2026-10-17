Película estreno: así fue la increíble transformación de Brad Pitt para su próxima producción El actor se preparó para un papel que lo llevó a superar sus propios límites y afrontar condiciones extremas. Agregar C5N en









Así fue la transformación de Brad Pitt para su próxima película. IMDb

Brad Pitt se enfrentó a un nuevo desafío para su próxima película.

La producción presenta una historia marcada por situaciones extremas.

El actor tuvo que prepararse para afrontar distintas exigencias durante el rodaje.

El protagonista contó cómo vivió la experiencia y qué fue lo más difícil del trabajo. Las exigencias de un papel pueden llevar a los actores a salir de su zona de confort y enfrentarse a desafíos que van mucho más allá de aprender un guión. Brad Pitt es uno de ellos y, para su nueva película, se sumergió en una historia de supervivencia que le exigió un importante esfuerzo físico y emocional durante el rodaje.

En su última producción, llamada En el corazón de la bestia, el actor interpreta a James Belmont, un exmilitar estadounidense que sufre un accidente aéreo en Alaska. A partir de ese momento, el protagonista queda atrapado en un territorio hostil, donde las bajas temperaturas y las dificultades del entorno convierten cada paso en una lucha por mantenerse con vida.

Brad Pitt protagoniza En el corazón de la bestia. Variety Para darle vida al personaje, Pitt tuvo que adaptarse a las condiciones naturales del lugar y afrontar jornadas de filmación particularmente exigentes. La experiencia requirió una preparación especial para transmitir el desgaste de un hombre que debe superar distintas adversidades mientras intenta sobrevivir lejos de cualquier ayuda.

Como fue la impactante transformación de Brad Pitt El propio actor reconoció que el rodaje estuvo marcado por las dificultades climáticas y el trabajo corporal que demandaba la historia. “De principio a fin estuvimos expuestos a todos los elementos. Había humedad, hacía frío y tuvimos que hacer un trabajo físico bastante duro”, explicó al referirse a las condiciones que enfrentó durante la producción. Además, destacó el nivel de exigencia que implicó la experiencia: "Diría que ha sido lo más exigente físicamente que he hecho nunca".

Sin embargo, el desafío no terminó en el aspecto físico. El personaje también arrastra un pasado complejo, por lo que Pitt debió trabajar sobre las emociones y los conflictos internos que atraviesa a lo largo de la película. “El listón emocional también estaba muy alto, así que no te podría decir qué fue más difícil, ambas iban de la mano”, señaló, al destacar cómo se combinaron las dos exigencias.

A sus 60 años, el actor volvió a demostrar su disposición para asumir papeles que requieren una preparación particular. Ya lo había hecho en F1: La película, donde aprendió a conducir un auto de Fórmula 2 en pocos días. Ahora, con una propuesta completamente diferente, aseguró estar conforme con el resultado: “Sabía lo que tenía que hacer, y estoy muy contento con el resultado”. La película tiene previsto su estreno en los cines el 25 de septiembre y promete mostrar una faceta exigente de Pitt, en una historia donde la supervivencia y la fortaleza del protagonista son fundamentales.