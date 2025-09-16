IR A
IR A

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

El actor se refirió a su relación que tiene con la madre de sus hijos y sobre un supuesto matrimonio secreto, pero ante esta posibilidad negó todo con una contundente frase.

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

Redes sociales

El actor Benjamín Vicuña se refirió a la relación que tiene actualmente con la madre de sus hijas, Eugenia China Suárez, y, en medio de una entrevista, le preguntaron si estaba casado con ella, ya que se había rumoreado que se unieron en matrimonio en secreto y respondió con una dura frase.

La China Suárez quedó mal parada tras las declaraciones de Benjamín Vicuña.
Te puede interesar:

Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle turco a sus hijos: "Fue una sorpresa..."

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Vicuña comenzó por referirse a la revelación de la China sobre la inesperada enseñanza de un nuevo idioma. "Me da como mucha incomodidad estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia. Fue una sorpresa, no lo sé. Realmente no lo sé", expresó.

Vicuña China

De igual manera, buscó calmar las aguas como siempre suele hacer: "No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa, por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá". Con estas palabras, el chileno dejó en claro su tranquilidad por la escandalosa situación.

Pero cuando le preguntaron sobre su anterior relación con la China y su supuesto matrimonio en secreto, disparó: “No me casé nunca en mi vida (con ella). Menos mal”. De este modo, quedó descartado el rumor.

Revelador: difundieron un nuevo video del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador

El escándalo en el Chateau Libertador, entre la mediática Wanda Nara y su exesposo, el futbolista Mauro Icardi, con las nenas de por medio, fue tema nuevamente porque se filtró un nuevo video en redes sociales.

Mauro Icardi
Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré quedaron expuestos con la China Suárez.

La China Suárez confirmó la peor noticia para Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: de qué se trata

La actriz de Papá X 2 fue tendencia en redes sociales.

La impresionante transformación de Celeste Cid por un tratamiento estético

“Acá estamos honrando la vida, sonriendo, pero sosteniendoel peso de la memoria y tu legado inmortal”, escribió Benjamín Vicuña

El recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca, a 13 años de su muerte

La China contra Vicuña.

Yanina Latorre contó cuál es la venganza de la China Suárez a Benjamín Vicuña con sus hijos

El precioso look con el que la conductora anticipó la primavera.

El look floreado con maxifalda que lució Juana Viale: se robó todas las miradas

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

últimas noticias

MERCOSUR y EFTA firmaron un Tratado de Libre Comercio en Río de Janeiro

Mercosur y EFTA firmaron un Tratado de Libre Comercio en Río de Janeiro

Hace 14 minutos
El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Hace 22 minutos
play
Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Hace 22 minutos
play
Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Hace 28 minutos
Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Hace 28 minutos