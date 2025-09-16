La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez El actor se refirió a su relación que tiene con la madre de sus hijos y sobre un supuesto matrimonio secreto, pero ante esta posibilidad negó todo con una contundente frase.







El actor Benjamín Vicuña se refirió a la relación que tiene actualmente con la madre de sus hijas, Eugenia China Suárez, y, en medio de una entrevista, le preguntaron si estaba casado con ella, ya que se había rumoreado que se unieron en matrimonio en secreto y respondió con una dura frase.

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Vicuña comenzó por referirse a la revelación de la China sobre la inesperada enseñanza de un nuevo idioma. "Me da como mucha incomodidad estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia. Fue una sorpresa, no lo sé. Realmente no lo sé", expresó.

De igual manera, buscó calmar las aguas como siempre suele hacer: "No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa, por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá". Con estas palabras, el chileno dejó en claro su tranquilidad por la escandalosa situación.

Pero cuando le preguntaron sobre su anterior relación con la China y su supuesto matrimonio en secreto, disparó: “No me casé nunca en mi vida (con ella). Menos mal”. De este modo, quedó descartado el rumor.