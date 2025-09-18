Mundial de voley: el "no look" con una mano de Luciano De Decco en el partido entre Argentina y Francia

El armador tiró un lujo espectacular durante el duelo entre el combinado nacional y los galos, por la última fecha del Grupo C. El equipo que conduce Marcelo Méndez logró la clasificación a los octavos de final del certamen que se disputa en Filipinas.

Argetina quedó como lider del Grupo C con tres victorias y clasificó a octavos de final

Luego de los triunfos ante Finlandia y Corea del Sur, la Selección argentina dio el golpe frente a Francia en el Mundial logró la clasificación a los octavos de final tras vencer nada más ni nada menos que al bicampeón olímpico, Francia por 3-2 .

El encuentro en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, se definió en el tie break con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12. El encuentro no fue para nada fácil, pero pese a ello Luciano De Cecco se llevó todas las miradas no solo por su destacada actuación, sino también por su jugada “no look” durante el encuentro.

El armador tiró un lujo espectacular durante el duelo entre el combinado nacional y los galos, por la última fecha del Grupo C: tras una difícil recepción, con una mano hizo el armado estelar para el potente remate de Pablo Kukartsev que terminó con el tanto argentino.

Pero esa no fue la única jugada que hizo el capitán, para seguir mostrando su calidad: tras un buen bloqueo de los franceses, Palonsky salvó el rebote y cuando parecía que el pase era de frente para Joaquín Gallo, volvió a hacia atrás para la llegada nuevamente de número 16 y así seguir dándole confianza en el juego.

Con esta victoria, el equipo de Marcelo Méndez terminó como líder del Grupo C con tres triunfos y eliminó del torneo al ganador de la medalla dorada en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024.

Argentina venció a Francia

Argentina comenzó ganando por 2 a 0 frente a Francia, en un choque a puras emociones y con resultados ajustados. Y más allá que parecía que lo iba a resolver rápido, los bicampeones olímpicos reaccionaron rápidamente.

Así fue como igualaron el encuentro, primero llevándose el tercer set por 25-21 y luego el cuarto por 25-20. De esta manera, la clasificación a los octavos de final se definió recién en el quinto set.

En el tie-break final, los argentinos sacaron nuevamente su mejor versión para conseguir el 15-12 definitivo que les dio la primera posición del Grupo C y dejó a los franceses, que eran unos de los candidatos al título, con las manos vacías.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial de Voley

Con la clasificación a los octavos de final asegurado, ahora la Selección argentina jugará ante el segundo del Grupo F, que por ahora es Italia, (más tarde se enfrentará a Ucrania y es favorito para pasar de ronda).

Ese choque se disputará el próximo domingo 21, en horario a confirmar por la organización del certamen.

Los cuartos de final se disputarán el 24 y 25 de septiembre, las semifinales será el 27 de septiembre, mientras que la final se jugará el domingo 28 de septiembre.