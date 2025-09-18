18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mundial de voley: el "no look" con una mano de Luciano De Decco en el partido entre Argentina y Francia

El armador tiró un lujo espectacular durante el duelo entre el combinado nacional y los galos, por la última fecha del Grupo C. El equipo que conduce Marcelo Méndez logró la clasificación a los octavos de final del certamen que se disputa en Filipinas.

Por
Argetina quedó como lider del Grupo C con tres victorias y clasificó a octavos de final

Argetina quedó como lider del Grupo C con tres victorias y clasificó a octavos de final

Captura TV

Luego de los triunfos ante Finlandia y Corea del Sur, la Selección argentina dio el golpe frente a Francia en el Mundial logró la clasificación a los octavos de final tras vencer nada más ni nada menos que al bicampeón olímpico, Francia por 3-2.

Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.
Te puede interesar:

La emoción de Moria Casán junto a Sofía Gala sobre el escenario: "El teatro es..."

El encuentro en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, se definió en el tie break con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12. El encuentro no fue para nada fácil, pero pese a ello Luciano De Cecco se llevó todas las miradas no solo por su destacada actuación, sino también por su jugada “no look” durante el encuentro.

El armador tiró un lujo espectacular durante el duelo entre el combinado nacional y los galos, por la última fecha del Grupo C: tras una difícil recepción, con una mano hizo el armado estelar para el potente remate de Pablo Kukartsev que terminó con el tanto argentino.

Pero esa no fue la única jugada que hizo el capitán, para seguir mostrando su calidad: tras un buen bloqueo de los franceses, Palonsky salvó el rebote y cuando parecía que el pase era de frente para Joaquín Gallo, volvió a hacia atrás para la llegada nuevamente de número 16 y así seguir dándole confianza en el juego.

Noticia en desarrollo.-

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1968635843821654345&partner=&hide_thread=false

Con esta victoria, el equipo de Marcelo Méndez terminó como líder del Grupo C con tres triunfos y eliminó del torneo al ganador de la medalla dorada en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024.

Argentina venció a Francia

Argentina comenzó ganando por 2 a 0 frente a Francia, en un choque a puras emociones y con resultados ajustados. Y más allá que parecía que lo iba a resolver rápido, los bicampeones olímpicos reaccionaron rápidamente.

Así fue como igualaron el encuentro, primero llevándose el tercer set por 25-21 y luego el cuarto por 25-20. De esta manera, la clasificación a los octavos de final se definió recién en el quinto set.

En el tie-break final, los argentinos sacaron nuevamente su mejor versión para conseguir el 15-12 definitivo que les dio la primera posición del Grupo C y dejó a los franceses, que eran unos de los candidatos al título, con las manos vacías.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial de Voley

Con la clasificación a los octavos de final asegurado, ahora la Selección argentina jugará ante el segundo del Grupo F, que por ahora es Italia, (más tarde se enfrentará a Ucrania y es favorito para pasar de ronda).

Ese choque se disputará el próximo domingo 21, en horario a confirmar por la organización del certamen.

Los cuartos de final se disputarán el 24 y 25 de septiembre, las semifinales será el 27 de septiembre, mientras que la final se jugará el domingo 28 de septiembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Este lugar tiene unos saltos de agua únicos en el mundo.

Turismo en Argentina: el pueblito desconocido que tiene una pared de cascadas imponente

La experiencia en El Pedral supera la simple observación de fauna.

Turismo en Argentina: el destino maravilloso donde hay pingüinos, orcas y lobos marinos

Las instalaciones fueron cuidadosamente restauradas preservando la estética original de las construcciones históricas.

Turismo en Argentina: el pueblito escondido en la Patagonia con naturaleza y playas soñadas

El pianista de la banda de Vinícius de Moraes y Toquinho desapareció en 1976 en Buenos Aires.

Identificaron el cuerpo de Tenorio Junior, un pianista brasileño desaparecido por la dictadura argentina

Conocido como el “Sahara argentino”, esta localidad en Catamarca atrae cada vez más turistas.

Turismo en Argentina: el "Sahara argentino" que todos tienen que conocer

Rating Cero

Las nuevas producciones en Netflix que no te podés perder
play

Esta serie de secretos, corrupción y un negocio ilegal lanzó una nueva temporada en Netflix y es tendencia: cuál es

Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Con una simple camisa blanca, Nicole Neumann mostró cómo adaptar un outfit de gimnasio a una salida casual.

Será furor en primavera: el look sporty chic que lució Nicole Neumann

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.
play

La espectacular película de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que te va a encantar

Con un nuevo tatuaje inspirado en la cultura japonesa, el periodista volvió a mostrar su interés por el arte corporal.

La impresionante transformación de Alejandro Fantino: así se veía en sus inicios como relator

Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

últimas noticias

play
Las nuevas producciones en Netflix que no te podés perder

Esta serie de secretos, corrupción y un negocio ilegal lanzó una nueva temporada en Netflix y es tendencia: cuál es

Hace 8 minutos
Anses explicó por qué el 8 de octubre es un día especial para los jubilados.

ANSES: por qué el 8 de octubre 2025 es una fecha clave para los jubilados

Hace 13 minutos
Anses entregará un triple bono a los titulares de la AUH.

Buenas noticias para la AUH de ANSES: el triple bono para octubre 2025

Hace 17 minutos
El riesgo país sigue subiendo. 

En medio de la caída de los bonos argentinos en dólares, el riesgo país se dispara y supera máximos de hace casi un año

Hace 23 minutos
Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Hace 39 minutos