Flavio Briatore le puso fin a la novela: con qué piloto compite Franco Colapinto por una butaca en 2026

El titular de la escudería Alpine dio detalles sobre el futuro compañero de Pierre Gasly de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1.

El italiano de 75 años fue quien llevó a Colapinto a la escudería Alpine.

El italiano de 75 años fue quien llevó a Colapinto a la escudería Alpine.

El asesor italiano Flavio Briatore, quien toma las principales decisiones en la escudería Alpine, confirmó este viernes que elegirá entre el argentino Franco Colapinto y el estonio Paul Aron, para conformar la dupla con Pierre Gasly de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Azerbaiyán.
Colapinto mostró su optimismo de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: "Volvemos a Bakú por más"

Es entre Franco y Paul”, aseguró Briatore en declaraciones al medio especializado The Race. Y agregó: “Paul es un buen chico y además un piloto muy rápido. Y yo necesito entender qué es lo mejor para el equipo. Mi único interés es incorporar al mejor piloto disponible y que haga el mejor trabajo con nosotros. Así de simple”.

“No me importa. No tengo ningún interés. Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros. Es tan simple como eso. Necesito otra carrera o dos para decidirme, pero, sinceramente, hoy no sé”, advirtió sobre la competencia entre Colapinto y Aron por el asiento de Alpine en 2026.

Finalmente, Briatore valoró el progreso de Colapinto en las últimas carreras. Primero explicó que los "jóvenes pilotos llegan al equipo con mucha presión”, mientras que luego agregó que "es muy difícil gestionar el auto y hablar con los ingenieros" en "un equipo enorme, de mil personas, una gran responsabilidad".

Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 5:30
  • Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 8:00
