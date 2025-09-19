20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, sábado 20 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 20 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aclare sus sentimientos para no hacer daño a nadie. Sus ingresos van a aumentar, pero también sus gastos. Intente ser más organizado en su trabajo. Su sentido del humor será lo mejor para aliviar el estrés.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevos proyectos. No sea confiado, pueden estafarle. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Necesita cuidarse un poco más.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sorprenda a su pareja con algo original. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Hoy estará lleno de vitalidad.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Puede ser víctima de una estafa. En el trabajo, le reconocen sus méritos. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Conocerá a gente muy interesante en breve plazo. Sea más prudente con los innecesarios gastos que realiza. Aparecerá un compañero dispuesto a hacerle sombra. Los nervios pueden jugarle una mala pasada, relájese.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Buen momento para las inversiones. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Estado físico francamente excelente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Momento estupendo para hacer inversiones arriesgadas. Hable con su jefe, él le entenderá. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día sembrado de escollos sentimentales. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. El control de lo que come y el ejercicio le mantendrán en forma.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Su economía deja mucho que desear. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 19 de septiembre

Meditaciones para cada signo durante los eclipses: los fenómenos celestes siempre marcan momentos de revelación y es ideal llevar a cabo practicas espirituales para atravesarlos.

Meditaciones para cada signo durante los eclipses: ¿cuáles son las mejores?

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 18 de septiembre

El Niño Prodigio, considerado uno de los astrólogos más reconocidos en Estados Unidos, compartió este miércoles 17 de septiembre de 2025 sus predicciones para cada signo

Horóscopo del Niño Prodigio para el miércoles 17 de septiembre: amor, salud y trabajo

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 17 de septiembre

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 16 de septiembre

Rating Cero

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.
play

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Sólo en cines: Taylor Swift lanza su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento especial

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

últimas noticias

El italiano de 75 años fue quien llevó a Colapinto a la escudería Alpine.

Briatore le puso fin a la novela: con qué piloto compite Colapinto por una butaca en 2026

Hace 2 horas
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 20 de septiembre

Hace 2 horas
play

Felipe Solá: "Los libertarios son del Partido del Ajuste"

Hace 2 horas
play

Nancy Pazos: "Milei era más lúcido como panelista que como Presidente"

Hace 2 horas
Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

Hace 3 horas