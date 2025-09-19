Turismo en Argentina: la gruta desconocida que impacta a todos los que la visitan

La Gruta de Inti-Huasi , ubicada en las Sierras de San Luis , guarda uno de los legados arqueológicos más significativos de Argentina . A más de 1.750 metros de altura , se extiende con un frente de 60 metros y 25 de profundidad, conformada por socavones poco profundos protegidos por una gran arcada natural. Este entorno, además de su atractivo paisajístico, fue refugio para los primeros pueblos que habitaron la región.

El término Inti-Huasi proviene del quechua y significa “casa del sol” , nombre que los colonizadores españoles adoptaron para identificarla. Sin embargo, la ocupación del lugar se remonta a unos 8.000 años , cuando grupos nómades de la cultura Ayampitín utilizaban la caverna como sitio estratégico. Allí cazaban guanacos, venados, pecaríes y pumas, mientras complementaban su alimentación con frutos del algarrobo y hojas de quinoa.

Además de su rol como espacio de subsistencia, la caverna fue escenario de manifestaciones culturales : en sus paredes, los pueblos originarios plasmaron escenas de su vida cotidiana. Si bien gran parte de estas pinturas rupestres se perdió a causa de la erosión y los sismos que provocaron filtraciones de agua, aún se conserva la relevancia histórica del sitio, que cobijó a cuatro culturas diferentes a lo largo del tiempo.

La caverna de origen volcánico, con 60 metros de frente, se alza a más de 1.750 metros de altura.

El complejo se encuentra en la provincia de San Luis , dentro del Departamento Coronel Príngles , en el corazón de las sierras puntanas. Está ubicado a unos 20 kilómetros del casco urbano más cercano y forma parte del sistema montañoso de las Sierras Centrales de San Luis , un entorno que combina paisajes naturales y gran valor arqueológico.

Qué puedo hacer en Gruta de Inti-Huasi

La visita a la Gruta de Inti-Huasi es completamente libre y gratuita durante todo el año, lo que la convierte en un atractivo accesible y abierto para quienes deseen descubrir su valor histórico y natural. En el sitio se acondicionó una pasarela que permite recorrer el interior de la caverna sin alterar su estructura original, mientras se observan restos arqueológicos vinculados a los antiguos habitantes de la región.

El recorrido se enriquece con el Museo y Centro de Interpretación, ubicado en las inmediaciones de la gruta. Allí se exhiben piezas líticas y óseas halladas en excavaciones, que aportan un panorama sobre la vida de las culturas que ocuparon este espacio hace miles de años. La exposición busca combinar divulgación científica con la puesta en valor del patrimonio local.

A escasos metros del complejo, los visitantes encuentran una expo-confitería que se convirtió en un punto de encuentro ideal para finalizar la experiencia. Desde allí se pueden contemplar atardeceres sobre el campo serrano, sumando al interés arqueológico una instancia de disfrute paisajístico en contacto con la naturaleza puntana.

Cómo llegar a Gruta de Inti-Huasi

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la manera más directa de acceder a la Gruta de Inti-Huasi es tomando la Ruta Nacional 7 hasta la ciudad de San Luis capital. El trayecto es de aproximadamente 780 kilómetros, lo que representa entre ocho y nueve horas de viaje en auto. También es posible llegar en ómnibus de larga distancia hasta la terminal de San Luis, con servicios diarios que conectan la capital puntana con distintas localidades del país.

GRUTA INTI Restos arqueológicos exhibidos en el Centro de Interpretación de la Gruta de Inti-Huasi. FOTO: Lilia Acebey - LA CAROLINA SAN LUIS.COM.AR

Una vez en San Luis, se debe continuar por ruta asfaltada hacia el Departamento Coronel Príngles, recorriendo unos 20 kilómetros adicionales hasta el ingreso a la gruta. El camino está bien señalizado y permite acceder sin dificultades a este sitio que cada año convoca a miles de visitantes interesados en la combinación de naturaleza, arqueología y patrimonio cultural.