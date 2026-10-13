Lo cambia todo: la versión que hunde a Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega El periodista Daniel Gómez Rinaldi dio detalles sobre una nueva información sobre la ruptura entre los actores, que es diferente a los rumores. ¿Qué pasó en realidad? Agregar C5N en









¿Qué pasó con Julieta Prandi? Redes sociales

Pocas horas después de que se confirme la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, comenzaron a salir rumores de infidelidad de parte del actor. Sin embargo, el periodista Daniel Gómez Rinaldi reveló una versión que poco se conocía y apunta contra la modelo.

Pasaron solo 27 días de su casamiento y sorprendieron al mundo del espectáculo con la separación. Fue entonces que la primera información que surgió es que Ortega había sido infiel con una mujer luego de la boda.

Cuenta Rinaldi, que la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega se produjo porque ella era TÓXICA, CONVENTILLERA y CELOSA, revisaba el celular y “lo volvía loco”. Además, según el periodista, él se casó obligado porque ella le insistía. pic.twitter.com/EkIjmbJKkX — Real Time (@RealTimeRating) October 13, 2026 "Me dijeron de parte de él que Julieta es tóxica, conventillera, celosa y que revisa celulares. Yo no tengo nada contra ella, es lo que me dicen. También me dicen que él se casó obligado, ella fue la que le insistió. Que es insoportable y que lo volvía loco", contó el periodista en Radio Rivadavia.

Y agregó: “Este es el motivo por el que la familia de él no fue al casamiento, no la querían. De parte de ella me cuentan que Ana Paula Dutil, la ex esposa de él, lo habría llamado para pedirle un estudio de grabación para hacer unas fotos y Julieta se enojó".

Se supo cómo está Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega a un mes de su casamiento Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado, después de seis años de relación. La noticia generó un fuerte movimiento mediático en el mundo del espectáculo y, en medio de las repercusiones, los mensajes que la modelo envió a sus colegas periodistas dieron a conocer cómo está atravesando este momento.