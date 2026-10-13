Lo cambia todo: la versión que hunde a Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega

Pocas horas después de que se confirme la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, comenzaron a salir rumores de infidelidad de parte del actor. Sin embargo, el periodista Daniel Gómez Rinaldi reveló una versión que poco se conocía y apunta contra la modelo.
Pasaron solo 27 días de su casamiento y sorprendieron al mundo del espectáculo con la separación. Fue entonces que la primera información que surgió es que Ortega había sido infiel con una mujer luego de la boda.
"Me dijeron de parte de él que Julieta es tóxica, conventillera, celosa y que revisa celulares. Yo no tengo nada contra ella, es lo que me dicen. También me dicen que él se casó obligado, ella fue la que le insistió. Que es insoportable y que lo volvía loco", contó el periodista en Radio Rivadavia.
Y agregó: “Este es el motivo por el que la familia de él no fue al casamiento, no la querían. De parte de ella me cuentan que Ana Paula Dutil, la ex esposa de él, lo habría llamado para pedirle un estudio de grabación para hacer unas fotos y Julieta se enojó".
Se supo cómo está Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega a un mes de su casamiento
Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado, después de seis años de relación. La noticia generó un fuerte movimiento mediático en el mundo del espectáculo y, en medio de las repercusiones, los mensajes que la modelo envió a sus colegas periodistas dieron a conocer cómo está atravesando este momento.
A través de un mensaje enviado a la periodista Laura Ubfal, Prandi pidió espacio y confirmó que no dará más declaraciones. "Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme", expresó. En la misma línea, Karina Iavícoli hizo público otro intercambio que tuvo con la modelo: "Por favor, entendeme que no estoy para hablar, para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso", escribió Prandi.
En LAM (América TV), Ángel de Brito deslizó que habría existido una infidelidad de parte de Ortega. "Nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y se habría armado un escándalo", afirmó el conductor. Pilar Smith agregó que tres meses antes del casamiento, que tuvo lugar el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, la pareja ya había atravesado una crisis importante.