Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman Un estreno de 2017 ya está disponible en esta popular plataforma de streaming y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas.







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos en esta popular plataforma de streaming. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente tanto en el 2025 como en este año nuevo 2026.

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia, llamativamente los televidentes la empezaron a ver e hicieron que se coloque rápidamente en el top ten de las más vistas. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes esta semana de enero.

Sinopsis de El gran showman, la película que llegó para ser furor en Netflix Estados Unidos, siglo XIX. P.T. Barnum (Hugh Jackman) acaba de perder su trabajo de oficinista porque la empresa para la que trabajaba se ha ido a la bancarrota. Deseoso de ofrecer a su esposa Charity (Michelle Williams) y a sus dos hijas la vida que siempre les había prometido, Barnum se embarca en un proyecto colosal: crear un gran y asombroso espectáculo circense. Para ello, este inventor del show bussines buscará artistas únicos, desde enanos, a mujeres barbudas, equilibristas y toda clase de shows imaginativos. Su lema: para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional.

El gran showman es un musical que celebra el nacimiento del show business y cuenta la historia de P.T. Barnum, un visionario showman y empresario circense que surgió de la nada para crear un espectáculo que se convirtió en una sensación mundial y que fue conocido como "El mayor espectáculo en la Tierra".

Tráiler de El gran showman

Reparto de El gran showman Este biopic musical sobre Phineas Taylor Barnum (1810-1891) es el debut en la dirección de Michael Gracey y su protagonista es Hugh Jackman (Pan: Viaje a Nunca Jamás, Lobezno inmortal, Prisioneros) como el showman y empresario circense. Completan el reparto Rebecca Ferguson (La chica del tren, Misión: imposible - Nación secreta), Zac Efron (Malditos vecinos 2, El chico del periódico), Michelle Williams (Mi semana con Marilyn, Shutter Island) y la actriz y cantante Zendaya.

