IR A
IR A

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

Un estreno de 2017 ya está disponible en esta popular plataforma de streaming y rápidamente alcanzó el top ten de las más vistas.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos en esta popular plataforma de streaming. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente tanto en el 2025 como en este año nuevo 2026.

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
Te puede interesar:

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia, llamativamente los televidentes la empezaron a ver e hicieron que se coloque rápidamente en el top ten de las más vistas. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes esta semana de enero.

Sinopsis de El gran showman, la película que llegó para ser furor en Netflix

Estados Unidos, siglo XIX. P.T. Barnum (Hugh Jackman) acaba de perder su trabajo de oficinista porque la empresa para la que trabajaba se ha ido a la bancarrota. Deseoso de ofrecer a su esposa Charity (Michelle Williams) y a sus dos hijas la vida que siempre les había prometido, Barnum se embarca en un proyecto colosal: crear un gran y asombroso espectáculo circense. Para ello, este inventor del show bussines buscará artistas únicos, desde enanos, a mujeres barbudas, equilibristas y toda clase de shows imaginativos. Su lema: para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional.

El gran showman es un musical que celebra el nacimiento del show business y cuenta la historia de P.T. Barnum, un visionario showman y empresario circense que surgió de la nada para crear un espectáculo que se convirtió en una sensación mundial y que fue conocido como "El mayor espectáculo en la Tierra".

el grannn

Tráiler de El gran showman

Embed - EL GRAN SHOWMAN | Tráiler | 29 de diciembre en cines

Reparto de El gran showman

Este biopic musical sobre Phineas Taylor Barnum (1810-1891) es el debut en la dirección de Michael Gracey y su protagonista es Hugh Jackman (Pan: Viaje a Nunca Jamás, Lobezno inmortal, Prisioneros) como el showman y empresario circense. Completan el reparto Rebecca Ferguson (La chica del tren, Misión: imposible - Nación secreta), Zac Efron (Malditos vecinos 2, El chico del periódico), Michelle Williams (Mi semana con Marilyn, Shutter Island) y la actriz y cantante Zendaya.

1562930982EL-GRAN-SHOWMAN-REDUCIDO
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

últimas noticias

El aeropuerto internacional de Caracas vuelve a operar.

El día después de la caída de Maduro, EEUU levantó las restricciones de vuelo en el Caribe

Hace 5 minutos
Maduro está acusado de liderar el Cartel de los Soles.

Tras la impactante captura, Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Hace 18 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

Hace 38 minutos
Conocé los Feriados que tendrá enero del 2026

Decretan feriado para el jueves 8 de enero: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Hace 55 minutos
Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Hace 8 horas