"Yo solamente quería amor", La Joaqui adelantó su primer tema tras la ruptura con Luck Ra

La cantante canalizó el dolor de su última separación en una nueva canción en colaboración con Callejero Fino. Los segundos que publicó en Instagram.

J oaquinha Lerena de la Riva , conocida como La Joaqui , anunció que este miércoles lanzará su primera canción después de separarse de Luck Ra . "No me llama la atención ni la mejor Mercedes ni la mansión. Quédate en tu palo, en Louis Vuitton. Yo solamente quería amor y era tu amor ", interpretó la artista en el adelanto que compartió en Instagram junto a Callejero Fino .

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A diferencia de sus producciones anteriores, la ropa y la locación en la que filmaron no transmite ningún tipo de glamour ni estética nocturna, sino intimidad en la casa de un amigo . Los seguidores de los dos artistas enseguida vincularon la puesta en escena y la letra del tema con el corazón roto de la marplatense .

Callejero Fino entona en su parte: " Hoy te vi y me di cuenta que yo no te hago falta , me haces sentir que soy yo quien está en falta".

Los dos amigos eligieron looks sobrios: un jean azul y blanco en las zapatillas y en los sweaters . Incluso el maquillaje de la cantante se limitó a un tono marrón en los labios y sombra blanca en los párpados. De fondo aparece una bandera celeste con las frases "siempre siempre" y "nunca nunca".

El contraste entre los lujos que menciona La Joaqui en la letra y el set elegido para filmar demuestra su preferencia por una vida sencilla y cercana a sus seres queridos , como su amigo Callejero Fino.

La Joaqui y Callejero Fino filmando la primera canción de la artista tras su ruptura con Luck Ra.

Quién es Alejo, el jugador clave en la separación de Luck Ra y La Joaqui

La separación de Luck Ra y La Joaqui sumó un capítulo más al escándalo cuando se supo quién fue el responsable de contarle a la cantante que su pareja la habría engañado con Tuli Acosta. El dato salió a la luz en LAM (América) de la mano de Pepe Ochoa, quien dio a conocer la identidad del intermediario. Se trata de Alejo, el peluquero que atiende tanto a Tuli como a La Joaqui.

Según detalló el panelista, fue Valentín, novio de Alejo y colega suyo, quien decidió contarle a La Joaqui lo que sabía. "Tuli se lo confiesa a su peluquero, Alejo. Él también atiende a La Joaqui. Su novio, Valentín, que trabaja con él, se encariñó mucho con La Joaqui, y por eso le contó que Luck Ra le estaba metiendo los cuernos", explicó Ochoa al aire.

El relato tiene un desenlace que el propio panelista usó para reforzar la versión. "Cuando La Joaqui se entera, lo encara primero a Alejo y le dice que se lo contó Valentín. Al día de hoy, ellos también se separaron. Esta es la ruta del cuerno, desmiéntanmelo, amores", afirmó de manera desafiante ante la posibilidad de que la historia fuera desmentida.

El escándalo se suma a otra frase que el panelista había expuesto previamente en Bondi Live, atribuida a La Joaqui, sobre Tuli Acosta luego de la ruptura: "Tuli la copiaba y provocaba. Cuando cortan le dijo a sus amigas que dejaran de seguir a esa p... porque fue lo peor que le pasó en la vida".