Nadie lo vio: el palito encubierto de Lali a Rosalía en medio del show en el Movistar Arena

La cantante estuvo presente en el "confesionario" en una de las partes más atractivas del concierto y no perdió la oportunidad para destacar a los argentinos por sobre los españoles. ¿Qué dijo?

La cantante Rosalía dio dos de sus cuatro recitales en Argentina luego del escándalo y Lali fue una de las invitadas a la parte del confesionario, que es una sección previa a cantar La Perla. Fue allí que la cantante argentina aprovechó para lanzar una indirecta muy precisa.

Para poner en contexto la historia y evitar especulaciones sobre la identidad del protagonista, la cantante hizo una aclaración tan divertida como contundente sobre su historial sentimental. “Tiene que ver con una persona de tu país. Salí con mucho español y mucha española , así que no empiecen a sacar cuentas”, comentó entre risas desatando las carcajadas generalizadas en el estadio. Tras la aclaración, la artista dio inicio al núcleo de la conversación rememorando los pormenores del fallido encuentro romántico en un establecimiento hotelero.

Y allí lanzó el dardo: “Yo salí con una persona de España un tiempo y yo soy muy generosa, como buena argentina”. Y agregó: “Invito a una persona que tenía un muy buen pasar a un hotel a pasar una hermosa noche. Yo garpaba todo, Rosi ”.

De esa manera, aseguró que los argentinos suelen dar oportunidades a los españoles. Y luego completó la anécdota a modo broma: “La cuestión que vengo a contar acá es que yo pagué la cuenta de un destrozo de una persona que no me devolvió un mango”.

Luego, completó: “ Pagué la habitación entera en euros. Esa persona ni un peso me ha devuelto. Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo”, asumiendo el costo económico de la pesadilla vivida.

Lali Espósito sumó un nuevo show en River: cuándo será y cómo comprar las entradas

Lali Espósito anunció que volverá a los escenarios este año y lo hará nada más ni nada menos que en el Estadio Monumental. De esta manera, luego de agotar las entradas el pasado mes de junio, la artista pop tendrá su tercer River.

“VUELVE LA FIESTA DEL POP A RIVER PLATE. ¿Pensaron que se había terminado? Nos vemos en septiembre para atender al demonio una vez más en el Monumental”, escribieron desde la productora.

La fecha de esta tercera presentación en el estadio ubicado en Núñez tiene, además, una connotación especial: ese mismo día se cumplirán exactamente dos años del lanzamiento del sencillo Fanático, la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de la artista.

Según anunció la productora Dale Play, la preventa de entradas para el show de Lali Espósito el próximo 26 de septiembre en River será el miércoles 5 de agosto desde las 11 hs y tendrá una opción de compra en 9 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa.

Por su parte, la venta general será una vez que se agote la preventa, con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa, a través de la página de Allaccess.