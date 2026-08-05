5 de agosto de 2026 Inicio
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El calvario de una niñera argentina: fue a ver a la Selección y terminó presa en un centro de detención del ICE

Iliana Lick permanece detenida en un centro de detención migratoria ubicado en el estado de Nuevo México, tras haber sido arrestada en un aeropuerto. Actualmente, espera una resolución sobre su situación migratoria.

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Del sueño a la pesadilla: Iliana Lick permanece en un centro de detención.

Del sueño a la pesadilla: Iliana Lick permanece en un centro de detención.

Iliana Lick, una argentina de 30 años, permanece detenida en un centro de detención migratoria de Estados Unidos luego de ser arrestada en un aeropuerto del país.

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La pesadilla para la joven comenzó el pasado 11 de julio, cuando viajaba para alentar a la Selección argentina en un partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. La joven reside en Filadelfia desde Marzo de 2023 y trabaja como niñera, tras llegar fue interceptada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cerca de las 7 am. La detención fue llevada a cabo en un puesto de seguridad del aeropuerto antes de que la joven pudiera embarcar.

Pese a que Lick contaba con una solicitud pendiente para permanecer en el país y no contaba con antecedentes penales, las políticas migratorias federales se intensificaron, por lo que todo terminó en su traslado a una cárcel en el estado de Nuevo México.

El arresto de la joven

Quien le contó a la prensa el mal momento que pasó la joven, fue su novio Steven Melchiorre. Según su relato, el arresto fue de manera inesperada y absolutamente traumática. Minutos después de dejarla en la terminal aérea, Illiana lo llamó y entre lágrimas le comunicó que había sido detenida por agentes federales. “Era Iliana llorando por teléfono y diciendo: ‘El ICE me arrestó, estoy en el centro de detención de Filadelfia’. Fue un golpe durísimo, quedé totalmente devastado”, expresó en diálogo con CBS News. “Ella nunca faltó a una audiencia ni dejó de pagar sus impuestos”, aseguró Steven.

Iliana junto a su novio Steven Melchiorre.

Iliana junto a su novio Steven Melchiorre.

Actualmente Iliana Lick se encuentra alojada en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, una institución de seguridad de Nuevo México, esperando una resolución judicial.

Sobre la situación migratoria de Iliana Lick y la respuesta de DHS

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Iliana Lick ingresó al país de manera legal el 17 de marzo de 2023 con una visa de viaje. A pesar de eso, las autoridades aseguraron que permaneció en territorio estadounidense una vez vencido el plazo permitido.

Mientras que la defensa de la argentina sostiene que tenía en trámite una visa de trabajo, desde el organismo migratorio fueron contundentes al explicar que contar con una solicitud pendiente no impide que una persona pueda ser detenida por las autoridades de inmigración.

“Cabe aclarar que la autorización de trabajo o una solicitud en trámite no confieren estatus legal en Estados Unidos”, señaló el DHS mediante un comunicado oficial. Sobre esta declaración, el organismo confirmó que Lick estará bajo custodia hasta que se defina si será deportada o pagar una fianza.

Iliana Lick, una argentina de 30 años, permanece detenida en un centro de detención migratoria de Estados Unidos luego de ser arrestada en un aeropuerto del país.

Iliana Lick, una argentina de 30 años, permanece detenida en un centro de detención migratoria de Estados Unidos luego de ser arrestada en un aeropuerto del país.

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