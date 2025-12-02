IR A
Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix: cuál es

La producción es ideal para quienes disfrutan las opciones históricas con mucha acción, tensión constante y un trasfondo político y social que amplifica la trama.

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix: con solo 6 episodios de 50 minutos, la propuesta asiática combina historia, acción y suspenso en un formato que muchos describen como la mezcla perfecta entre Shogun y El juego del calamar. ¿cuál es?

Está en Netflix y es una miniserie de solo 4 capítulos: acaba de llegar y ya es furor

La producción se destaca por su capacidad para fusionar historia, ficción y survival drama de una manera equilibrada. No se trata solo de batallas espectaculares; también explora la identidad samurái en un momento histórico en el que su mundo se desmorona. Esa tensión emocional —entre el honor y la supervivencia— es uno de los pilares narrativos que la vuelve tan adictiva.

Es una alternativa ideal para quienes disfrutan las producciones históricas con mucha acción, tensión constante y un trasfondo político y social que amplifica la trama.

Sinopsis de El último samurai de pie, la serie tendencia de Netflix

La trama nos transporta a 1878, pocos años después de que los samuráis fueran despojados oficialmente de su estatus y del derecho a portar armas. En medio del caos y la pérdida de identidad, una sociedad secreta organiza un juego mortal llamado koduku, donde participan 298 guerreros entre samuráis, ninjas, arqueros y expertos en diversas artes marciales.

El último samurai de pie

Tráiler de El último samurai de pie

Embed - El último samurái en pie | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El último samurai de pie

Aunque está inspirada en elementos históricos, la serie presenta un elenco ficticio interpretado por algunas de las figuras más destacadas del drama coreano reciente:

  • Kim Seon-ho como Hiroto, un antiguo samurái marcado por la culpa.
  • Park Sung-hoon como Daichi, el guerrero estratega.
  • Lee Da-hee como Aya, una ninja experta en infiltración.
  • Kang Ha-neul como Ren, un arquero con un pasado trágico.
  • Jung Hae-in como el enigmático líder del koduku.
