Está en Netflix y es una miniserie de solo 4 capítulos: acaba de llegar y ya es furor Es ideal para los aficionados del cine catástrofe, que disfrutan de tramas cargadas de drama y escenas llenas de acción y efectos especiales. + Seguir en







Las historias de drama y catástrofes naturales impactan en el público por la espectacularidad de sus escenas; esto las convierte en una propuesta atractiva para miles de usuarios. Es por eso que Netflix incorpora a su catálogo nuevos títulos de series y películas sobre tsunamis, terremotos y huracanes.

La Palma es una miniserie noruega con una trama que aborda una hipótesis científica temida: la posibilidad de que una gran erupción volcánica en la isla canaria de La Palma pueda desencadenar un mega-tsunami que afectaría las costas atlánticas. Consta de tan solo cuatro episodios de unos 50 minutos y se puede ver en Netflix.

Fue creada por un equipo noruego que incluye a Martin Sundland, Lars Gudmestad y Harald Rosenløw-Eeg, y estuvo bajo la dirección de Kasper Barfoed. Esta serie se convirtió en un rotundo y rápido éxito internacional, demostrando el gran atractivo que tienen las producciones de catástrofes y supervivencia en el formato de miniserie.

la-palma-netflix.jpg La historia llegó a la plataforma de streaming hace menos de un año, y logró estar en el Top 10 de Netflix de 90 países. Lo atractivo de la serie es la increíble producción, con más de mil extras locales, y la filmación en locaciones en La Palma y Tenerife, España.

Netflix: sinopsis de La Palma La trama se centra en una familia noruega que llega a la idílica isla para disfrutar de unas vacaciones de Navidad. Lo que prometía ser un paraíso se convierte en una pesadilla cuando una joven e incisiva investigadora local, Marie Ekdal, descubre señales alarmantes y evidencias de una inminente erupción volcánica.

Mientras la investigadora intenta desesperadamente convencer a las autoridades para que emitan una orden de evacuación, la familia, junto con miles de turistas y habitantes, se ven atrapados en el caos. La isla se enfrenta a la doble amenaza de la lava ardiente y el temido colapso que podría generar la ola gigante. Tráiler de La Palma Embed Reparto de La Palma El reparto principal cuenta con actores noruegos como: Ingrid Bolsø Berdal como Jennifer

como Jennifer Anders Baasmo como Fredrik

como Fredrik Alma Günther como Sara

como Sara Thea Sofie Loch Næss como Marie Ekdal, la investigadora.