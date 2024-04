Nuevo romance en Gran Hermano 2023: una de las mujeres estaría enamorada de Manzana

Ante estas palabras, el tucumano rápidamente se sonrojó y le aclaró a la participante de Gran Hermano 2023 que él está lejos de compartir esos mismos sentimientos: "¿Pero qué me va a pasar a mí? ¿Vos estás escuchando lo que estás diciendo?". Así, se mantuvo fiel a su novia Luciana Macías, quien entró a visitarlo con El Congelados.

Paloma Méndez Gran Hermano 2023 Paloma fue apuntada como la enamorada de Manzana. Captura Telefe

Por eso, Virginia concordó con su fidelidad y aprovechó para hacerle una sugestiva pregunta. "A mí me parece que no porque estás super enamorado de tu novia. ¿Lo notaste o no que se te re pega Paloma? Yo digo, a ver si yo estoy hinchando los huevos, interfiriendo en algo, tampoco te quiero joder".

Vinculado a esto último, Manzana explicó: "No me interesa eso a mí. Entiendo lo que decís, a mí también me llamó la atención porque nada que ver. Para mí no significa nada, yo no dudaría en lo más mínimo en votarla". Con la viralización del video, muchos coincidieron que quizá Virginia sea quien está enamorada de Federico.

Embed Virginia piensa que Paloma está enamorada de Manzana: "es evidente que algo le pasa [...] está todo el tiempo haciéndote caritas [...] si a vos también te pasa algo está todo bien, yo no jodo más"#GranHermano pic.twitter.com/91Wex7DUay — TRONK (@TronkOficial) April 7, 2024

Gran Hermano 2023: la encuesta que anticipa quién será eliminada

Gran Hermano 2023 tendrá el domingo 7 de abril su decimosexta gala de eliminación, con la particularidad que desde la salvación de los líderes Bautista y Martín hay una clara apuntada como favorita para dejar la casa.