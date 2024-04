Gran Hermano: un participante aseguró que la producción le confirmó quién será el próximo eliminado

Gran Hermano 2023 placa sin salvación Captura Telefe

Es que, durante una charla entre Furia y Emma Vich, el cordobés se olvidó de las cámaras e hizo una fuerte revelación que no solo dejó expuesta a la producción, sino que a los televidentes los hizo despertar el enojo por considerar que podría llegar a ser un fraude los resultados de este lunes.

El bailarín aseguró que el Gran Primo le dio a entender que quien finalmente abandonará la casa en el inicio de la semana será la pediatra. ''Me dijo, ''tranqui, para el programa ya no sirve. No da que un grupo grande esté contra dos personas'', aseguró el bailarín.

Cómo será la doble gala de eliminación de Gran Hermano

A diferencia de lo que viene sucediendo los últimos domingos, pero que ya sucedió en otras oportunidades, la gala de eliminación de Gran Hermano no será este domingo, sino que será el lunes.

A lo largo de esta noche, Santiago del Moro comunicará al público y a los hermanitos quiénes será los que vayan saliendo de la placa y así solo dos participantes quedarán “mano a mano” para que el público defina entre esos dos hermanitos que será el que se despedirá del programa. ¿Se irá Catalina o sólo fue un comentario de Emmanuel?

Santiago del Moro sobre negro Gran Hermano Captura Telefe

Manzana disparó contra la producción y expuso que cuidan a un participante

Los ánimos en Gran Hermano varían según cada gala y esta última semana todo se potenció porque Furia se peleó con su amiga Catalina y comenzó la guerra. Sucede que Manzana considera que cuidan a un participante más que a todos.

El jugador Federico Farías se quejó porque considera que hay una diferencia dentro de la casa y que eso se ve. Además, en redes sociales se sumaron a la postura del jugador con su enojo con la producción.

Catalina había expresado: “Está tratando de hacer eso. Con el Chino sabe que no, porque el Chino no le va a decir un carajo, pero a Bautista le va a hacer pisar el palo para que no pueda meter a nadie (a la placa). Es una pelotuda”.

Pero Manzana fue cuando disparó sin filtros: ¿Sabés qué es lo peor? Que eso es para Gran Hermano 'ay no, Bautista se equivocó'. ¿Vos pensás que le van a tener lástima a Bautista? No. Bautista dice esto, que se cague, en cambio si es Juliana no, ella es perfecta". De esta manera, evidencia que existe una preferencia en las autoridades para con el manejo con su accionar.