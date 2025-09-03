Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Le van a arrancar a las hijas..." La mediática y el futbolista continúan en el centro de la polémica y ahora volvieron a aparecer Francesca e Isabella como protagonistas.







Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a protagonizar un escándalo viral. Redes sociales

La mediática Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi volvieron a quedar en boca de todos con motivo de sus hijas Francesca e Isabella, ya que la tenencia de las pequeñas continúa en disputa y cada vez es más público el problema por el tiempo a repartir de la crianza.

Así, fue Angie Balbiani en Puro Show quien se hizo eco de la información. "El juez Hagopian contestó que tienen un régimen comunicacional que hoy no se está llevando a cabo porque se bloquearon de WhatsApp. Esto es de país a país, de Estado a Estado. El Estado argentino tiene la obligación de responder cuál es el estado de la causa", expresó.

Ante esto, fue Pampito quien apuntó contra la situación: "A mí me parece una barbaridad, más allá de todo. El solo hecho de pensar que le van a arrancar a las hijas para llevarlas a Turquía, me parece de una maldad terrible". Al escuchar la polémica frase, Pochi lo cortó y remarcó: "Pará, es espantoso, pero también el papá tiene derecho de ver a sus hijas. ¿Cómo lo resolverías?".

Embed - GUERRA JUDICIAL DE WANDA CON ICARDI POR SUS HIJAS: estado del proceso de restitución internacional Toda esta situación no hace más que exponer que Wanda e Icardi siguen sin priorizar a Francesca e Isabella, sino que todo lo contrario: las siguen exponiendo públicamente a pesar de que ambas son menores de edad. Por eso, las críticas en redes sociales continúan más fuertes que nunca y se desconoce cuándo podría finalizar el problema.

