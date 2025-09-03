Se filtraron todos los participantes de MasterChef Celebrity y Telefe quedó expuesto El certamen culinario vuelve con la conducción de Wanda Nara y el canal no pudo evitar la difusión de todos los elegidos para la nueva temporada.







Alex Pelao, Emilia Attias, Pablo Lescano y Evangelina Anderson estarán en MasterChef﻿. Redes sociales

El programa MasterChef Celebrity quedó expuesto en televisión y en redes sociales luego de que se filtren los nombres de todos los elegidos por Telefe para ser participantes de esta nueva temporada, la cual volverá a contar con la conducción de Wanda Nara luego de varios idas y vueltas.

Paula Varela reveló los nombres de todos los participantes de MasterChef Celebrity 2025 en Intrusos. Los hombres serán los siguientes: Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.

Por el lado de las mujeres, estarán: Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes. De esta manera, se trataría de un total de 23 participantes para esta entrega.

Embed - TODOS LOS CONFIRMADOS DE "MASTERCHEF"": MAXI LÓPEZ, LUIS VENTURA, ESTEBAN MIROL, MOMI GIARDINA Con todo esto, queda en claro que Telefe buscará un número de rating muy alto, ya que fue en búsqueda de muchas figuras del momento y consiguió hacerse con la presencia de muchas de ellas. Incluso, justo se dio la casualidad de que Evangelina Anderson se separó en medio de un escándalo con Martín Demichelis, por lo que ese morbo podría servirle mucho al canal en materia de audiencia.

Telefe levanta La Voz Argentina 2025: los motivos A solo 24 horas del inicio de los shows en vivo llamado Todos contra todos, las autoridades de Telefe tomaron la decisión de no emitir La Voz Argentina 2025 el jueves por la noche por priorizar otros compromisos televisivos. Esto fue anunciado por el conductor Nico Occhiato y por Sofía Martínez, conductora del React.

La Voz Argentina 2025 Telefe levanta La Voz Argentina 2025. Redes sociales