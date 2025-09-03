IR A
Se filtraron todos los participantes de MasterChef Celebrity y Telefe quedó expuesto

El certamen culinario vuelve con la conducción de Wanda Nara y el canal no pudo evitar la difusión de todos los elegidos para la nueva temporada.

Alex Pelao

Alex Pelao, Emilia Attias, Pablo Lescano y Evangelina Anderson estarán en MasterChef﻿.

Redes sociales
Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela.
Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela

Paula Varela reveló los nombres de todos los participantes de MasterChef Celebrity 2025 en Intrusos. Los hombres serán los siguientes: Agustín "Cachete" Sierra, Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli, Andrés "Andy Chango" Fejerman, Claudio "Turco" Husaín, Diego "Peque" Schwartzman, Emmanuel Horvilleur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro "Chino" Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.

Por el lado de las mujeres, estarán: Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes. De esta manera, se trataría de un total de 23 participantes para esta entrega.

Embed - TODOS LOS CONFIRMADOS DE "MASTERCHEF"": MAXI LÓPEZ, LUIS VENTURA, ESTEBAN MIROL, MOMI GIARDINA

Con todo esto, queda en claro que Telefe buscará un número de rating muy alto, ya que fue en búsqueda de muchas figuras del momento y consiguió hacerse con la presencia de muchas de ellas. Incluso, justo se dio la casualidad de que Evangelina Anderson se separó en medio de un escándalo con Martín Demichelis, por lo que ese morbo podría servirle mucho al canal en materia de audiencia.

La Voz Argentina 2025
Telefe levanta La Voz Argentina 2025.

Telefe levanta La Voz Argentina 2025.

