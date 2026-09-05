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En medio del escándalo, Sebastián Yatra habló sobre Tini Stoessel y su familia: qué dijo

El cantante fue interceptado por un cronista y le consultó sobre el mal momento que atraviesa la Triple T con su familia. Además, opinó sobre el casamiento con De Paul.

Sebastián Yatra se refirió al escándalo de Tini Stoessel.

Sebastián Yatra se refirió al escándalo de Tini Stoessel.

En medio del escándalo que envuelve a la familia de Tini Stoessel, el cantante colombiano Sebastián Yatra tomó la palabra y opinó sobre el momento que atraviesa su expareja con sus padres.

Yanina Latorre aportó nuevos detalles sobre el conflicto que rodea a la artista. 
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Yanina Latorre contó qué dijo Tini Stoessel cuando se filtró la auditoría a su papá

Todo el conflicto financiero se originó cuando se conoció el resultado de la auditoría que la artista ordenó en las cuentas de su padre y exrepresentante, Alejandro Stoessel. El tema, rápidamente, despertó la opinión pública y la familia quedó en medio de la escena mediática.

En ese sentido, Yatra, quien mantuvo una relación sentimental con Tini, fue interceptado en un aeropuerto de Colombia por un cronista mientras intentaba abordar un vuelo. Allí le preguntaron por el escándalo que trascendió la frontera.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

Lejos de quedarse callado o de tomar partido por alguna parte, el artista fue categórico y explicó que desconocía la situación por la que estaba pasando la artista: "La verdad es qué no sé muy bien qué está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Yo siempre le deseo lo mejor a ella y a su familia, los quiero mucho".

Si bien el cantante demostró no estar muy interesado en continuar con la entrevista, el periodista insistió y le consultó por el casamiento de la Triple T con Rodrigo de Paul. "Me parece bien, bien por ella", contestó Yatra de manera breve.

Tini Stoessel junto a Sebastián Yatra.

Tini Stoessel junto a Sebastián Yatra.

"Miserable": Yanina Latorre contó cómo el papá de Tini Stoessel mantenía bajo su control el dinero

Fue durante su programa SQP que Yanina Latorre habló sobre la educación que recibió la artista y cómo era la relación que tenía Alejandro Stoessel con los gastos de la familia. De acuerdo con sus palabras, el empresario siempre fue de querer tener "el desembolso de dinero bajo su control" y además lo definió como "miserable".

Minutos después, puso el foco en la personalidad de la artista y advirtió que recibió un cuidado excesivo. "Yo creo que la educaron y la sobreprotegieron, ella es muy aniñada, no es como Lali, que es más potente", dijo al describir a Tini.

Alejandro y Tini Stoessel.

Alejandro y Tini Stoessel.

La descripción fue el punto de partida para explicar la relación que la familia mantuvo con el dinero a lo largo de los años: "Y en esa educación le enseñaron a no dilapidar la guita, a no gastar. Yo lo vi y estuve con ellos. Ale Stoessel no es que la vive, es un tipo austero, tirando a miserable".

A su vez, Latorre también opinó sobre el conflicto económico que se divulgó, y opinó cuál fue el error que cometió el empresario. "Creo que el error fue haber dejado todo en una misma cuenta, no está separado. No sé cuánto le corresponde a Ale, pero él desde el vamos tendría que haber puesto las cuentas de Tini a nombre de ella. El problema es que está todo junto", concluyó.

La familia Stoessel.

La familia Stoessel.

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