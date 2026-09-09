Fue una vedette argentina muy famosa y ahora empezó a vender sus pertenencias por redes sociales: los motivos

Un misterioso remate digital de objetos exclusivos encendió las alarmas sobre el presente de una icónica figura mediática.

La exvedette María Eugenia Ritó volvió a estar en el centro de la escena mediática tras conocerse la venta masiva de sus objetos personales . La comercialización de muebles, calzado e indumentaria de marcas importadas generó una fuerte repercusión y diversas especulaciones en plataformas digitales.

Las publicaciones no se realizaron directamente desde el perfil de la artista, ya que no utiliza la plataforma Facebook. Por este motivo, la tarea comercial fue delegada a su asistente Ever Zelaya , quien se encargó de administrar las ofertas del mobiliario que no encajaba en su nueva vivienda .

El ofrecimiento público de sus bienes despertó sospechas sobre un presunto apuro financiero de la figura del espectáculo . Sin embargo, se aclaró de inmediato que el remate doméstico responde a una reorganización logística tras concretar exitosamente la venta de uno de sus dos departamentos en Belgrano .

Entre los productos puestos en venta se destacan prendas exclusivas y mobiliario de gran tamaño que no podrá trasladar a su próximo domicilio . La viralización de los anuncios convirtió estas subastas privadas en un verdadero fenómeno de interacción entre sus fanáticos y usuarios curiosos.

María Eugenia Ritó desmintió enfáticamente cualquier urgencia económica y aclaró el origen de su decisión: “Me estoy mudando y hay cosas que no las voy a usar, estoy con los obreros en mi casa y en proceso de cambios” . La falta de espacio en su nuevo hogar fue el factor determinante.

Para fundamentar su tranquilidad financiera actual, la ex vedette remarcó su importante actividad laboral en plataformas para adultos: “Aparte estoy con OnlyFans, trabajando a full. Estoy en el top 5 de creadoras de contenido por lo que facturo. ¡Muy feliz!”. Con esto descartó cualquier problema de dinero.

En relación con su preparación diaria y sus proyectos futuros, Ritó detalló la rutina que mantiene en pleno proceso de remodelación: “Entrenando en el gimnasio, cuidándome con estudios médicos y en breve coaching para volver con todo a la tele”. La mediática busca potenciar de este modo su regreso a la pantalla.

La artista hizo hincapié en el excelente momento anímico que acompaña a esta mudanza y reordenamiento de pertenencias: “Estoy muy feliz y levantándome todos los días bien temprano”. Su disciplina cotidiana combina la supervisión de las obras edilicias con el cuidado de su salud física.