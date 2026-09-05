Yanina Latorre contó qué dijo Tini Stoessel cuando se filtró la auditoría a su papá El conflicto que involucra a la cantante y a su familia volvió a quedar en el centro de la escena. Yanina Latorre aportó nuevos detalles sobre una situación que lleva varios meses y que generó repercusiones en el entorno de la artista. Agregar C5N en









Yanina Latorre aportó nuevos detalles sobre el conflicto que rodea a la artista.

El conflicto familiar que volvió a quedar en el centro de la escena.

La versión que dio a conocer Yanina Latorre en televisión.

Los detalles que surgieron sobre el entorno de la cantante.

El nuevo escenario que enfrenta Tini Stoessel.

Qué pasa ahora con la carrera de la artista. Yanina Latorre contó qué dijo Tini Stoessel cuando se filtró la auditoría a su papá: la periodista contó nuevos detalles sobre el conflicto familiar que atraviesa la cantante y explicó cómo habría reaccionado ante la filtración del informa financiero vinculado a Alejandro Stoessel.

El conflicto entre Tini y su familia continúa generando repercusiones. Mientras la estrela del pop avanza con sus proyectos profesionales, Yanina Latorre volvió a referirse al enfrentamiento y reveló detalles sobre lo que, según una fuente cercana a la intñrprete de 29 años, habría ocurrido detrás de escena.

La panelista habló en SQP y explicó cuál habría sido la postura de la figura argentina frente a la divulgación de la auditoría relacionada con su padre y manager. Mientras el conflicto familiar continúa generando repercusiones, la joven artista mantiene el foco en su carrera musical y en los próximos compromisos laborales, mientras las distintas versiones sobre su entorno siguen instaladas en los medios.

Redes sociales La reacción de Tini Stoessel cuando se filtró la auditoría a su papá Según relató Yanina Latorre, la cantante habría preferido que toda esta situación no tomara estado público. Sin embargo, de acuerdo con la versión que compartió la periodista, Tini habría considerado que la exposición del conflicto era necesaria después de varios intentos que no habrían dado resultado. “Le hubiera encantado que esto no pasara”, sostuvo Latorre al explicar la situación.

La panelista aseguró que el proceso llevaba varios meses y que Tini habría intentado evitar que el conflicto familiar escalara. En ese contexto, también señaló que la estrella pop habría buscado hablar con distintos integrantes de su familia antes de que la situación se hiciera pública.