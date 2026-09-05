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Fue mucho peor: revelaron el verdadero motivo inicial de la pelea entre Tini Stoessel y su papá

La conductora Yanina Latorre detalló cómo fueron los primeros encuentros para poder acordar el dinero, pero todo se desvirtuó.

Tini Stoessel

Tini Stoessel, mal por sus padres.

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En la primera conversación que Tini tiene con su padre es luego de que ella decida cortar todo su vínculo para que no existan escándalos mayores, el padre se enojó, pero le cedió un encuentro con su abogado para acordar dinero, pero no pareció gustarle tanto.

Horacio Homs se refirió al conflicto económico que la cantante mantiene con su papá, Alejandro Stoessel.
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Se sentaron a conversar y la artista le dijo que no quería trabajar más con él. “Él lo entendió, le dijo que él tampoco. Y cuando ella le preguntó ‘¿a partir de ahora cómo hacemos? ¿Cómo pago los sueldos? ¿Cómo le pago a los bailarines?’, Alejandro le dijo que se quede tranquila que la empresa seguía manejando la parte financiera”, contaron en SQP.

Latorre agregó: “Para la próxima conversación, él le ofrece juntarse con la abogada. Y ella, confiando en su papá, fue sola. Entre la abogada y él, le hicieron una propuesta”.

Fue entonces que revelaron el detonante: “El dolor de ella fue que se sentó con el papá a hablar de negocios como si ella fuera una empleada o una representada del padre, y no el padre”.

Por último, la periodista aclaró: “Ahí es donde Alejandro le muestra más o menos un patrimonio. Y le dice que de todo eso, él quiere el 50 por ciento. Ella le dijo que no. A partir de ahí creo que hay una discusión. Ella creo que a esa reunión fue con el hermano, porque quería un testigo que escuche todo”.

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Horacio Homs, el papá de Cami Homs y exsuegro de Rodrigo De Paul, se metió en el escándalo que envuelve a la familia de Tini Stoessel. En diálogo con Luis Ventura y Marina Calabró, el empresario se puso del lado del productor Alejandro Stoessel y cuestionó la manera en que se está abordando el conflicto en los medios de comunicación.

"Me parece que ustedes (los periodistas) son muy crueles por todo lo que están diciendo. Porque nadie sabe la verdad de esto. Yo tampoco lo sé", empezó diciendo en Primicias Ya.

Homs, desde su perspectiva, aseguró que el conflicto podría tener que ver con una cuestión de independencia económica y no necesariamente con una intención de perjudicar a la intérprete. "Un padre muy enfermo, un padre que quiso proteger los bienes de su hija y una hija que se quiere independizar y saber lo que tiene. No veo mucho más", señaló.

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