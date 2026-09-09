9 de septiembre de 2026 Inicio
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Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: cómo es y cuánto cuesta

El nuevo dispositivo fue anunciado este jueves durante el Apple Event 2026 y marca un cambio significativo en el diseño del iPhone. Tiene formato tipo libro, dos pantallas, cámaras de 48 megapíxeles y el mismo chip A20 Pro de los modelos iPhone 18 Pro.

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El nuevo dispositivo comenzará a comercializarse en octubre. 

El nuevo dispositivo comenzará a comercializarse en octubre. 

Apple presentó este miércoles el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, durante el Apple Event 2026 realizado en la sede de la compañía en Cupertino, California. El lanzamiento representa uno de los cambios de diseño más importantes en la historia del iPhone y supone el ingreso de la empresa a un segmento en el que otros fabricantes ya cuentan con varios años de experiencia.

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El nuevo dispositivo adopta un formato plegable tipo libro, que permite utilizarlo como un teléfono convencional cuando permanece cerrado y ampliar considerablemente la superficie de pantalla al abrirlo. De esta manera, Apple busca combinar la portabilidad de un smartphone con las posibilidades de visualización propias de un dispositivo de mayor tamaño.

Cómo es el iPhone Duo

El iPhone Duo cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, destinada a su utilización cuando el equipo está cerrado. Al desplegarlo, aparece una pantalla interna de 7,6 pulgadas, la más grande incorporada hasta el momento en un iPhone.

Para este modelo, Apple optó por un diseño ancho, con una proporción similar a la de un pasaporte cuando el teléfono se encuentra completamente abierto. La compañía también desarrolló una bisagra específica para el mecanismo de plegado, uno de los componentes centrales de este tipo de dispositivos y determinante tanto para su funcionamiento como para su durabilidad.

El iPhone Duo estará disponible inicialmente en blanco y azul oscuro y ofrecerá una capacidad de almacenamiento de 256 GB como configuración de entrada. En materia fotográfica, el equipo incorpora un sistema trasero compuesto por dos cámaras de 48 megapíxeles cada una. A diferencia de los modelos Pro, no incluye un teleobjetivo dedicado.

Para selfies y videollamadas, el teléfono dispone de una cámara frontal de 12 megapíxeles. En cuanto al rendimiento, Apple equipó al nuevo plegable con el chip A20 Pro, el mismo procesador utilizado en los modelos iPhone 18 Pro.

El dispositivo también incorpora el módem C2, desarrollado por Apple para la conectividad 5G. La utilización de componentes propios permite a la compañía mantener un mayor control sobre la integración entre el procesador, el módem y el resto del hardware, una estrategia que viene profundizándose en las últimas generaciones de sus dispositivos.

Cuánto cuesta el iPhone Duo

El precio será uno de los aspectos más relevantes del nuevo modelo. En Estados Unidos, el iPhone Duo tendrá un precio inicial de 1.999 dólares para la versión de 256 GB, lo que lo ubica por encima de los modelos tradicionales de la compañía y dentro del segmento de teléfonos plegables de mayor valor.

Las configuraciones con mayor capacidad de almacenamiento podrían acercarse a los 3.000 dólares, dependiendo de la versión elegida. Con este posicionamiento, Apple apunta a un mercado premium y convierte al iPhone Duo en uno de los smartphones más costosos de su catálogo.

El lanzamiento también marca un cambio en la estrategia de diseño de la compañía, que hasta ahora había mantenido el formato tradicional de pantalla rígida en toda la familia iPhone. Con el Duo, Apple incorpora finalmente la tecnología plegable a su principal línea de productos y apuesta por un dispositivo que busca ampliar las posibilidades de uso sin abandonar el ecosistema del iPhone.

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