El inesperado gesto de Rodrigo De Paul con Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

Tras una sorpresiva revelación económica que sacudió su entorno más íntimo, un afectuoso mensaje público reordenó las prioridades de la cantante.

El futbolista y pareja de la cantante mostró un gesto fuerte en medio de la disputa familiar de la artista.

En medio de semanas convulsionadas por la auditoría financiera que inició sobre su patrimonio, la cantante Tini Stoessel volvió a acaparar la atención mediática. La artista de la música pop atraviesa un momento complejo tras apartar a su padre, Alejandro Stoessel , de la gestión de sus activos luego de descubrir que no poseía control accionarial sobre las sociedades que perciben sus cuantiosos ingresos contractuales. En medio de esta situación, su pareja, Rodrigo De Paul, tuvo un gesto que se robó las miradas.

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Pese a las fricciones financieras familiares por estimaciones patrimoniales disputadas, la música eligió refugiarse en sus proyectos profesionales y mantener una presencia activa ante su apasionado fandom. En una reciente publicación de Instagram donde posó con una moderna producción fotográfica, acompañó las imágenes sencillamente con un emoticón de corazón negro.

La reacción de De Paul no se hizo esperar y funcionó como un claro contrapeso público ante las tensiones económicas que rodean a la estrella musical. El futbolista campeón del mundo comentó enfáticamente con la palabra “Amooor” junto a una serie de emoticones con ojos de corazón, demostrando su total respaldo.

Este guiño virtual adquiere un significado aún más estratégico para la pareja, que de acuerdo con fuentes allegadas al entorno de la artista se encamina decididamente hacia su casamiento. La elección de manifestar afecto libremente reafirma que De Paul se consolida como el principal pilar afectivo de la cantante ante el distanciamiento con su círculo más cercano.

Las muestras de apoyo del futbolista reforzaron la postura de Stoessel de no dar declaraciones directas sobre el conflicto legal y enfocarse prioritariamente en la música. Mientras sus abogados avanzan en los términos de la distribución del patrimonio, la cercanía con De Paul le brinda la estabilidad necesaria para sostener la exigente agenda internacional de su espectáculo.

La respuesta de De Paul a Tini. Instagram

Tini Stoessel continúa con su gira Futttura por México

La referente del pop en español dio inicio a la etapa mexicana de su aclamado Futttura World Tour 2026 con una multitudinaria presentación en la Arena Guadalajara. Durante el dinámico show dividido en siete actos, la artista desplegó un impresionante repertorio respaldado por cambios de vestuario, plataformas móviles y un ensamble de bailarines.

El concierto tapatío tuvo pasajes de altísima carga emotiva cuando los excompañeros de Violetta, Jorge Blanco y Mercedes Lambre, subieron al escenario para interpretar juntos Juntos somos más y Podemos. Además, la cantante reestructuró su lista de canciones retirando temas emotivos dedicados a su padre como "Pa" y "Ángel", una clara señal artística del quiebre familiar que atraviesa.

El público mexicano arropó de forma incondicional a la intérprete, ovacionándola intensamente y dedicándole cánticos unánimes como "no estás sola" y "Tini, hermana, ya eres mexicana". Visiblemente conmovida, la cantante se quebró frente al escenario al sentir el sincero afecto de los fanáticos en este sensible tramo personal.

Durante su conmovedor discurso de agradecimiento ante la masa de espectadores, Stoessel lanzó una rotunda declaración sobre las tablas de Guadalajara: “Estoy agradecida con todo mi equipo, mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”.

Tras encender Guadalajara y presentarse en recintos de gran magnitud como la Arena CDMX y la Arena Monterrey, Tini demuestra que su potencia musical permanece inquebrantable. Apoyada en la devoción incondicional de sus seguidores y el amor de De Paul, la cantante reafirma su posición de liderazgo dentro de la música pop latina.