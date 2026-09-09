Una vecina aseguró que el femicida de Ituzaingó "salió a pedir ayuda y se fue caminando"

La verdulera del barrio donde vivía Camila Ruth Castro fue testigo de lo sucedido antes y después de que Elías Barrionuevo le disparara a la joven . "Pensamos que era un pariente", sostuvo lare el asesino prófugo.

Claudia , la verdulera del barrio de Camila Ruth Castro , fue testigo de lo que sucedió antes y después de que Elías Barrionuevo le disparara a la joven de 18 años, hiriera a su suegro y se diera a la fuga en Ituzaingó. "Un rato antes de que pasara todo, la vi jugar con un cachorrito en la vereda y al rato escuché eso ", lamentó la vecina.

"Mientras atendíamos, escuchamos al muchacho pedir ayuda, que llamemos a la policía y la ambulancia, y después se fue caminando . Pensamos que era un pariente", apuntó la trabajadora a TN este miércoles y aseguró que una de sus clientas "los vio forcejear y cómo le pegó el tiro".

La vecina y sus compañeras también presenciaron cómo Jorge, el padre de Camila, levantó a su hija en brazos para pedir ayuda porque la Policía y la ambulancia no llegaban y tampoco contaba con un auto para transportarla.

#AHORA | Brutal femicidio: discutió con su novia por subir una foto a redes y la mató @MarielaLopezB #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/1vX7Pawy4b

"Vi cómo la levantó y la cruzó, porque no paró ningún auto para socorrerla y nosotros no teníamos auto , sino la llevábamos. Él pedía ayuda y le decía a la chica que aguantara ", reconstruyó Claudia sobre el desesperante momento.

Finalmente, lograron frenar un auto, pero cuando estaban por subir a la joven " llegó la patrulla y se la llevaron ", relató la verdulera. Al cierre de esta nota, el femicida de 19 años continuaba prófugo y el arma homicida, desaparecida .

Femicidios en Argentina: se registraron 169 asesinatos hasta agosto inclusive

Un nuevo informe reveló que entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños en la Argentina. En total, son 169 personas víctimas de violencia de género.

Los datos, provenientes del del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", dirigido por La Casa del Encuentro, indican que 203 hijas e hijos quedaron sin madre, siendo el 57% menores de edad. Asimismo, el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 67% de los crímenes ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor.

En Argentina en 8 meses 169 víctimas fatales de violencia de género

Del 1°/1 al 31/8/2026,hubo 144 femicidios y vinculados de mujeres y niñas,8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”. pic.twitter.com/y4sWreQ2OG — La Casa del Encuentro (@Casadelencuentr) September 1, 2026

En términos absolutos y a nivel geográfico, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.

El relevamiento también detectó 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas, lo que pone de manifiesto fallas en las medidas dictadas y una falta de perspectiva integral en el sistema judicial.