9 de septiembre de 2026 Inicio
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Una vecina aseguró que el femicida de Ituzaingó "salió a pedir ayuda y se fue caminando"

La verdulera del barrio donde vivía Camila Ruth Castro fue testigo de lo sucedido antes y después de que Elías Barrionuevo le disparara a la joven . "Pensamos que era un pariente", sostuvo lare el asesino prófugo.

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Elías Barrionuevo y Camila Ruth Castro.

Elías Barrionuevo y Camila Ruth Castro.

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"Mientras atendíamos, escuchamos al muchacho pedir ayuda, que llamemos a la policía y la ambulancia, y después se fue caminando. Pensamos que era un pariente", apuntó la trabajadora a TN este miércoles y aseguró que una de sus clientas "los vio forcejear y cómo le pegó el tiro".

"Vi cómo la levantó y la cruzó, porque no paró ningún auto para socorrerla y nosotros no teníamos auto, sino la llevábamos. Él pedía ayuda y le decía a la chica que aguantara", reconstruyó Claudia sobre el desesperante momento.

Camila Ruth Castro, de 18 años, fue asesinada por Elías Barrionuevo en Ituzaingó.

Camila Ruth Castro, de 18 años, fue asesinada por Elías Barrionuevo en Ituzaingó.

Finalmente, lograron frenar un auto, pero cuando estaban por subir a la joven "llegó la patrulla y se la llevaron", relató la verdulera. Al cierre de esta nota, el femicida de 19 años continuaba prófugo y el arma homicida, desaparecida.

Femicidios en Argentina: se registraron 169 asesinatos hasta agosto inclusive

Un nuevo informe reveló que entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026 se registraron 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños en la Argentina. En total, son 169 personas víctimas de violencia de género.

Los datos, provenientes del del Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", dirigido por La Casa del Encuentro, indican que 203 hijas e hijos quedaron sin madre, siendo el 57% menores de edad. Asimismo, el 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 67% de los crímenes ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o compartida con el agresor.

En términos absolutos y a nivel geográfico, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.

El relevamiento también detectó 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas, lo que pone de manifiesto fallas en las medidas dictadas y una falta de perspectiva integral en el sistema judicial.

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