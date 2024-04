Nuevo cambio en Gran Hermano: ¿entra gente nueva?

Ocurrió cuando el conductor de GHxDGo, Diego Poggi, ¿se le escapó? que la producción incorporará más participantes. Todo comenzó durante una charla entre el exparticipante, Ariel Anselmo, contaba que pronto llegaría su cumple, que iba a quedar entonces poca gente dentro del reality “hasta que entre ahora la nueva tanda”.

En ese momento, Poggi tomó la palabra y dijo: “Si entra mañana gente”. Rápidamente, cuando se dio cuenta que estaba brindando información más de lo que permitía se tapó la boca como dándose cuenta que había hablado de más, al igual que su compañera, Sol Rivas.

Pero dando más detalles de lo mencionado, Big Ari complementó: “Lo acabas de quemar al Cone”. ¿Entrará Alexis Quiroga y desestabilizará la estrategia de Coti Romero, su exnovia?

Bautista le hizo un masaje especial a Coty Romero: ¿romance confirmado?

El participante Bautista Mascia le hizo una masaje en los pies a Constanza "Coty" Romero, quien hace un par de días confirmó en el confesionario de Gran Hermano 2023 que le gusta el uruguayo y surgieron muchos rumores de romance a raíz de ello.

Mientras múltiples participantes de Gran Hermano 2023 se encontraban en la mesa de la cocina, Juliana “Furia” Scaglione fue la encargada de confirmar lo ocurrido: “Denu... Le masajeó los pies a Coty... Y tiene novia bolud*”. Con estas palabras, el público quedó muy sorprendido y quedaron expectantes a una respuesta de Mascia.

Ante esto, el uruguayo aseguró que se trataba de la “nueva estrategia de Furia”, por lo que la principal candidata a ganar el reality show no se lo tomó nada bien y decidió responderle. “¿Qué? A mí me contaron, no es mi estrategia. Si quiero hacer estrategia, yo le masajeo los pies y me la chapo, sin embargo no lo hago”, señaló Scaglione.

Para finalizar, Bautista lanzó la última bomba de la conversación y sorprendió a todos: “Ya lo hiciste... Un besito. Es como que la persona que entra a la casa, Furia dice 'le voy a dar un beso'”. Con esto último, hizo referencia a Mauro Dalessio, con quien ella mantuvo un vínculo muy cercano desde su ingreso.