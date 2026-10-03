¿Nueva moda? Belinda cambió su color de pelo y sorprendió con la tendencia del look para fin de año La cantante mexicana impactó a sus seguidores con un nuevo cambio de estilo y volvió a apostar por una transformación de su cabello. Las fotos que compartió y todos los detalles de su nueva imagen. Agregar C5N en









Belinda sorprendió con un nuevo cambio de look y mostró su renovada imagen en redes sociales. Mezcalent

El nuevo look de Belinda que sorprendió a sus seguidores.

Las fotos que la cantante compartió en sus redes sociales.

Cómo luce su cabello con el nuevo cambio.

La tendencia de coloración que gana protagonismo esta temporada.

Los anteriores cambios de look de Belinda. ¿Nueva moda? Belinda cambió su color de pelo y sorprendió con la tendencia del look para fin de año- la cantante impactó con un nuevo cambio de imagen y dejó atrás el rubio para lucir un tono innvador y rebelde.

La cantante mexicana volvió a sorprender a sus seguidores con un nuevo cambio de estilo. La figura musical del Mundial compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en las que mostró su nuevo tono capilar, un matiz cálido que combina castaño, cobre y reflejos. rojizos.

Con este cambio, la estrella mexicana vuelve a demostrar su gusto por experimentar con diferentes estilos. A lo largo de los últimos años, la artista pasó por tonos rubios, castaños y otras variantes más llamativas. A comienzos de 2026, la intérprete lució el cabello castaño oscuro como parte de su transformación para interpretar a Carlota de México en un proyecto actoral. Más adelante, en julio, apareció con un bob rubio platinado, un estilo que también generó comparaciones con la imagen de Marilyn Monroe. Ahora, la artista vuelve a modificar su cabellera y apuesta por una tonalidad completamente diferente.

Cómo es el nuevo color de pelo de Belinda La artista acompañó las imágenes con la frase “pelirroja era”, en una clara referencia a su nueva etapa capilar. El cambio rápidamente llamó la atención por tratarse de un color que se aleja tanto del rubio como de los tonos oscuros que había utilizado anteriormente. El tono elegido por Belinda no es un rojo intenso ni un cobrizo anaranjado.

Se trata de una base castaña clara con matices cobrizos, rojizos y dorados, que genera un resultado más natural y luminoso. Este tipo de color suele asociarse con tonalidades como light auburn o strawberry brown, variantes del pelirrojo que combinan diferentes intensidades de marrón y rojo.