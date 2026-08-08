Look con transparencias y mechas: así se lució Rosalía en Buenos Aires La cantante española aprovechó una pausa de su gira por Argentina para disfrutar de la gastronomía porteña y protagonizó un cálido encuentro con sus seguidores. Agregar C5N en









La artista española hizo un paréntesis en su gira por Argentina.

Rosalía almorzó en una reconocida parrilla de Palermo.

La artista llegó acompañada por su novia, su hermana, su sobrino y parte de su equipo de seguridad.

Permaneció cerca de dos horas en el restaurante y tuvo una mesa reservada para preservar su intimidad.

Al salir, se encontró con decenas de fanáticos que aguardaban para verla. Look con transparencias y mechas: La intérprete de “Motomami” sorprendió y volvió a ser noticia durante su estadía en la capital porteña , esta vez no solo por sus presentaciones en el Movistar Arena, sino también por el look que eligió para disfrutar de un almuerzo en una reconocida parrilla de Palermo. Así se lució Rosalía en Buenos Aires

La cantante catalana aprovechó una pausa en su agenda para visitar Don Julio, ubicado en la esquina de Guatemala y Gurruchaga, donde permaneció durante casi dos horas. Para la ocasión, eligió un particular atuendo que rápidamente llamó la atención.

Durante su estadía, la artista también aprovechó para conocer distintos lugares de la gastronomía bonaerense. El viernes, antes de su primera presentación de los cuatro shows previstos en el Movistar Arena, había visitado Olla 7, un bodegón ubicado en Chacarita. La propia artista compartió imágenes de aquella visita en sus redes sociales. Ahora, su almuerzo en Don Julio volvió a mostrar uno de los aspectos de su paso por la ciudad que más interés generó entre sus followers: su recorrido por algunos de los restaurantes más reconocidos de la la urbe porteña. Tras despedirse de los fanáticos, la estrella española se subió a una camioneta negra con vidrios polarizados y regresó al Four Seasons, el hotel donde se encuentra hospedada durante su estadía en la Argentina.

El look de Rosalía que llamó la atención en Palermo La intérprete de Despechá apostó por un vestido midi de encaje blanco con motivos florales, acompañado por una capa exterior transparente de acabado vinílico. La combinación fusionó una estética lencera con elementos urbanos y le dio al conjunto un aire moderno y audaz. En este sentdo, completó el look con unas bailarinas negras planas, una elección cómoda que equilibró la propuesta más arriesgada del atuendo.

Pero uno de los detalles que más se destacó estuvo en su cabello. La artista llevó su melena rizada al natural, en tono castaño, acompañada por marcadas mechas rubias en la parte frontal, conocidas como “chunky highlights”. El maquillaje siguió una línea más natural y fresca, dejando que el outfit y el pelo fueran los grandes protagonistas de su apariencia.

Su look no fue la única imagen que llamó la atención durante su salida. La cantante también protagonizó un particular encuentro con el público que la esperaba en la puerta del restaurante. Alrededor de 50 o 60 personas se habían reunido en las inmediaciones de Don Julio con discos, fotografías y otros objetos para conseguir un autógrafo. A diferencia de lo ocurrido durante sus primeras horas en el país, esta vez Rosalía se mostró mucho más cercana y receptiva. Después de las 15, la artista salió del restaurante acompañada por su equipo de seguridad y se encontró con los fanáticos que aguardaban detrás de un cordón humano formado por los empleados del lugar. Entre aplausos y gritos, la compositora sonrió, saludó a sus seguidores, firmó autógrafos y posó para algunas capturas. Incluso se tomó varios minutos para agradecer el cariño recibido y conversar brevemente con quienes se acercaron a verla. La escena marcó un fuerte contraste con su llegada al país, que había estado rodeada de hermetismo y un importante operativo de seguridad.