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Escándalo: Tuli Acosta filtró la conversación que tuvo con La Joaqui tras la polémica

La influencer le contó a Ángel de Brito con lujo de detalles la charla que tuvo con la cantante y el cordobés en medio de la supuesta pelea y ser señalada como tercera en discordia.

Sigue el escándalo entre Tuli Acosta

Sigue el escándalo entre Tuli Acosta, La Joaqui y Luck Ra.

El escándalo con Tuli Acosta no parece tener fin y ahora Ángel de Brito reveló toda la conversación que tuvo con la influencer. Le contó que habló con La Joaqui y con Luck Ra y detalló la respuesta de ambos.

Su balance del vínculo fue tan positivo como doloroso.
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El conductor de LAM detalló: “Hablé con Tuli Acosta hace un rato. La llamé para que me diga su versión. Lo llamé a los tres, la verdad. La única que me contestó fue Tuli. Luck Ra me ignoró, La Joaqui me ignoró también”.

“Me dice: ‘No quiero salir a hablar porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay’. Estaba en Córdoba filmando y me dijo: ‘Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’”, sumó.

Incluso contó que eran amigos desde que Luck Ra no era conocido: Ella venía al Bailando con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadie. Me dijo: ‘Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui’”.

“Le digo: ‘¿Y te contestó? ¿Qué te dijo?’. Me dijo: ‘Sí, me dijo que todo bien’”, contó y sumó que le dijo que nunca le hicieron un reclamo por celos. ¿Seguirá todo mal?

El día exacto en el que Luck Ra admitió que no se quería casar con La Joaqui: "No vimos las señales"

El cantante Luck Ra fue quien decidió dejar a La Joaqui, según contó Yanina Latorre, y ahora se filtró un video en el que admite que no se quiere casar con ella. Se pone nervioso y asegura que nunca fue hablando. ¿No la quería más?

A pesar de que en el comunicado publicado digan que ambos estuvieron de acuerdo, Yanina detalló: “Ella borró todo de Instagram y lo bloqueó. Destruida, enamoradísima. Él la dejó. Él tiene 25 años y ella 32. Él está en Madrid en su mejor momento, ella tiene dos niñas. Están en diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida”.

En tal sentido, agregó: “Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y él la dejó. No hay terceros en discordia. Quiere divertirse y digámoslo, sacarle punta”.

Y ahora en las redes de Sálvese Quien Pueda, reflotaron un video de Luck Ra en el programa de Mario Pergolini en el que admite que no quiere compromisos. “¿Se van a casar?”, preguntó el conductor y el cordobés se puso nervioso y tomó agua: “No lo hablamos nunca. Se me traba la lengua, culeao. Me preguntan siempre”. ¿Fue una señal?

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