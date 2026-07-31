Escándalo: Tuli Acosta filtró la conversación que tuvo con La Joaqui tras la polémica

El escándalo con Tuli Acosta no parece tener fin y ahora Ángel de Brito reveló toda la conversación que tuvo con la influencer. Le contó que habló con La Joaqui y con Luck Ra y detalló la respuesta de ambos.
La influencer le contó a Ángel de Brito con lujo de detalles la charla que tuvo con la cantante y el cordobés en medio de la supuesta pelea y ser señalada como tercera en discordia.
El escándalo con Tuli Acosta no parece tener fin y ahora Ángel de Brito reveló toda la conversación que tuvo con la influencer. Le contó que habló con La Joaqui y con Luck Ra y detalló la respuesta de ambos.
El conductor de LAM detalló: “Hablé con Tuli Acosta hace un rato. La llamé para que me diga su versión. Lo llamé a los tres, la verdad. La única que me contestó fue Tuli. Luck Ra me ignoró, La Joaqui me ignoró también”.
“Me dice: ‘No quiero salir a hablar porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay’. Estaba en Córdoba filmando y me dijo: ‘Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’”, sumó.
Incluso contó que eran amigos desde que Luck Ra no era conocido: Ella venía al Bailando con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadie. Me dijo: ‘Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui’”.
“Le digo: ‘¿Y te contestó? ¿Qué te dijo?’. Me dijo: ‘Sí, me dijo que todo bien’”, contó y sumó que le dijo que nunca le hicieron un reclamo por celos. ¿Seguirá todo mal?
El cantante Luck Ra fue quien decidió dejar a La Joaqui, según contó Yanina Latorre, y ahora se filtró un video en el que admite que no se quiere casar con ella. Se pone nervioso y asegura que nunca fue hablando. ¿No la quería más?
A pesar de que en el comunicado publicado digan que ambos estuvieron de acuerdo, Yanina detalló: “Ella borró todo de Instagram y lo bloqueó. Destruida, enamoradísima. Él la dejó. Él tiene 25 años y ella 32. Él está en Madrid en su mejor momento, ella tiene dos niñas. Están en diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida”.
En tal sentido, agregó: “Ella enamoradísima, está devastada. Incluso se mudó a San Isidro por él. Fue a visitarlo a Madrid y él la dejó. No hay terceros en discordia. Quiere divertirse y digámoslo, sacarle punta”.
Y ahora en las redes de Sálvese Quien Pueda, reflotaron un video de Luck Ra en el programa de Mario Pergolini en el que admite que no quiere compromisos. “¿Se van a casar?”, preguntó el conductor y el cordobés se puso nervioso y tomó agua: “No lo hablamos nunca. Se me traba la lengua, culeao. Me preguntan siempre”. ¿Fue una señal?