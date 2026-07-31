Destrozada: filtraron una foto de La Joaqui llorando tras separarse de Luck Ra

La cantante expuso su dolor y defendió al cordobés de cualquier versión negativa, asegurando que lo deja ir con el mismo amor con el que lo recibió.

Una foto tomada en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid muestra a La Joaqui completamente angustiada y llorando , horas después de que que terminara la relación con Luck Ra luego de dos años juntos. La imagen se viralizó rápidamente por redes sociales conmoviendo a los seguidores de la cantante que ya venían siguiendo los detalles de la ruptura.

La separación se produjo hace tres semanas, cuando ella viajó a Madrid a visitarlo. El cantante cordobés se instaló en esa ciudad por proyectos musicales y fue en ese lugar donde el vínculo llegó a su fin . La artista esperó el miércoles por la noche a la salida de Luzu TV, rodeada de medios que la esperaban para escuchar su versión de los hechos.

"Ya estoy en mis 30, quiero una familia, me quiero casar y él quiere vivir cosas lógicas de un pibe de 27 años y está bien, no lo vuelve un villano", explicó La Joaqui ante los periodistas, sintetizando la diferencia de tiempos que terminó con la relación. Sus palabras generaron una ola de apoyo en redes sociales , donde muchos usuarios destacaron la madurez con la que procesó el final del vínculo.

La cantante también hizo un comunicado en sus redes en el que confirmó la separación y dejó en claro que fue una decisión tomada sin terceros de por medio y sin conflictos : "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares".

Visiblemente conmovida y sin poder contener las lágrimas, La Joaqui habló en Luzu TV y abrió su corazón sobre lo que siente por el cantante incluso después de la ruptura. "Nunca había vivido un amor así, yo me enamoré perdidamente, él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo", declaró.

También salió al cruce de las especulaciones que surgieron en redes sociales sobre posibles terceros en discordia. "No es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia, nunca tuvimos celos, tuvimos la relación más sana del mundo, tal vez por eso me cuesta tanto soltarla. Yo me quería casar", aclaró, pidiendo frenar los ataques que están circulando.

"La Joaqui"



Porque se quebró al hablar del final de su relación con Luck Ra.pic.twitter.com/kBZT12wRQ0 — Un poco de Tendencias (@UnPocoTende) July 30, 2026

Su balance del vínculo fue tan positivo como doloroso. "Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba, él fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimento un amor de verdad", precisó. Y cerró con una frase que resumió su manera de procesar la pérdida: "Yo nunca entendí con él qué era el amor de verdad porque yo nunca lo amé a él para que me ame de vuelta, yo lo amé a él para que se sienta amado, entonces quiero que se vaya sintiéndose igual de amado como lo amé desde la primera cita".

En el comunicado que publicó en sus redes, La Joaqui también dejó plasmado esa mirada: "Son deseos de un futuro y etapa distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa".