Reapareció Luck Ra tras la polémica separación con La Joaqui: las fotos de su intimidad El cantante eligió mostrarse activo y enfocado en su carrera desde el exterior, sin dar declaraciones sobre el final de la relación. Agregar C5N en









Se mostró en diferentes momentos cotidianos en su estadía en Madrid. Redes sociales

Luck Ra volvió a mostrarse en redes sociales días después de confirmarse su separación de La Joaqui. El cantante publicó un álbum de fotos desde Madrid bajo el título "Un poco de todo, siempre despeinado", una frase que sus seguidores no tardaron en leer como una señal sobre cómo atraviesa este nuevo momento personal.

Redes sociales Las imágenes aparecieron en plena semana de chismes y rumores sobre los motivos por los cuales se separó de la cantante. Lejos de dar explicaciones, Luck Ra eligió mostrar su rutina desde la capital española y dejar ver que sigue adelante con su carrera y sus afectos más cercanos.

Redes sociales Entre las fotos del álbum aparece posando con su característico pelo azul en diferentes días y escenarios. El álbum incluyó además escenas más íntimas como un paseo por una calle madrileña de edificios coloridos, momentos en un bar y una imagen frente al espejo con parches verdes debajo de los ojos con varios tatuajes al descubierto.

Redes sociales El detalle de la amistad de Tuli Acosta y Luck Ra que le habría molestado a La Joaqui El programa Intrusos expuso los detalles que habrían generado las mayores rispideces dentro de la pareja antes de la ruptura definitiva. Según la periodista Paula Varela, el vínculo cercano entre Luck Ra y la creadora de contenido Tuli Acosta fue una fuente recurrente de conflictos entre los cantantes durante su relación.

"A mí me dicen que ellos tenían una relación muy cercana, al punto que dormían juntos", reveló Varela al aire, refiriéndose a la cotidianeidad entre el músico cordobés y Acosta. Según la información que manejó la panelista, la incomodidad de La Joaqui ante esa cercanía derivó en discusiones reiteradas antes de que la pareja decidiera separarse.

Redes sociales "Ella, cuando habla de esto con sus amigas más cercanas, cuenta que se lo planteó varias veces. 'No me gusta que duermas con ella en la misma cama', le decía y él le respondía: 'No pasa nada, solo somos amigos'", detalló Varela, describiendo la dinámica interna de la pareja en torno a ese tema. Pese a que desde el entorno de Luck Ra se insistió en que la relación con Tuli Acosta no tenía ningún trasfondo romántico, las diferencias que ese vínculo generó dentro de la pareja terminaron siendo, según estas versiones, uno de los factores que aceleraron el final del noviazgo.