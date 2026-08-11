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Una influencer coreana murió tras realizar una transmisión en vivo por TikTok y generó conmoción

La creadora de contenido, vinculada al mundo del K-pop, fue hallada muerta en su casa. La policía investiga un presunto suicidio, tras recibir ciberacoso.

Mina Chan

Mina Chan, la influencer coreana que fue encontrada muerta en su casa.

Se trata de Mina Chan, una joven de 26 años conocida en las redes sociales por su actividad como creadora de contenido sobre K-pop.

La joven mostró su batalla contra el cáncer para concientizar y acompañar a otros pacientes.
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La joven coreana, fue hallada sin vida en su casa luego de realizar una transmisión en vivo en Tik Tok, en la que habló con sus seguidores sobre las críticas que venía recibiendo.

Si bien la noticia del fallecimiento trascendió hace unas horas, el hecho ocurrió el pasado 5 de agosto. De acuerdo con la información trascendida, la policía de Yongsan en Seúl, recibió un llamado alrededor de las 5 de la madrugada y al ingresar al domicilio encontró a la influencer muerta.

La investigación que llevan adelante las autoridades apunta a un presunto suicidio, que habría ocurrido luego de una transmisión en vivo en la que la joven habló sobre las críticas que había recibido por una acción que protagonizó durante un show de la banda ENHYPEN en Estados Unidos.

Fue el hermano menor de la joven quien confirmó la noticia a través de Instagram, “mi querida hermana mayor, que siempre fue amable y cariñosa con todos los que conocía, falleció. Les pido amablemente que la tengan presente en sus pensamientos y oraciones”, expresó en la red.

La joven contaba con más de 80 mil seguidores en Tik Tok.

La joven contaba con más de 80 mil seguidores en Tik Tok.

Mina Chan y los antecedentes de ciberacoso

Antes de la tragedia, la joven coreana había recibido duras críticas por parte de los fans de ENHYPEN debido a una confusa situación que se dio durante la previa del recital que llevó a cabo la banda de k-pop en los Estados Unidos.

Chan intentó que Sunoo, uno de los integrantes del grupo, le entregará flores a Ni-ki, también parte de la banda. Eso generó la indignación de los fans, quienes aseguraron que la influencer se “extralimitó”.

Tras la polémica, la creadora de contenido, se expresó en su red social y pidió disculpas, “siento que mis acciones terminaron aprovechándose de la amabilidad de Sunoo. Lo siento muchísimo. Me disculpo profundamente con Sunoo y con todos sus fans”, dijo sobre lo sucedido en el escenario, y luego agregó, “al asistir varias veces a las sesiones de autógrafos de ENHYPEN, me engañé a mí misma pensando que estaba más cerca de los miembros de lo que realmente estaba”.

Mina Chan, en sus redes.

Mina Chan, en sus redes.

A modo de cierre se expresó con sinceras disculpas, “lamento profundamente mi comportamiento grosero en los Estados Unidos. Arruiné el ambiente del evento al anteponer mi deseo de conocer a Ni-ki al valioso tiempo que él, que ama tanto a Estados Unidos, merecía. Lo siento de verdad”.

Pese a las disculpas, la influencer continuó recibiendo mensajes de odio en sus redes sociales. Su muerte re abrió el debate sobre el hostigamiento que reciben muchos creadores de contenidos.

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