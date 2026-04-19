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Marvel lanzó un tráiler exclusivo de Avengers: Doomsday y las redes explotaron: qué mostraron

Las imágenes de Avengers: Doomsday fueron reveladas frente a miles de fanáticos en Las Vegas, Estados Unidos.

El clip (reproducido dos veces a pedido de la entusiasta audiencia en el Colosseum del Caesars Palace) trajo las primeras imágenes de Doctor Doom

El clip (reproducido dos veces a pedido de la entusiasta audiencia en el Colosseum del Caesars Palace) trajo las primeras imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel luego de la muerte de Iron Man en “Endgame”.

  • Las primeras imágenes de “Avengers: Doomsday” fueron reveladas este jueves por Marvel con la presentación del trailer de la cinta en la CinemaCon, en Las Vegas.
  • El clip (reproducido dos veces a pedido de la entusiasta audiencia en el Colosseum del Caesars Palace) trajo las primeras imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel.
  • Muestra además una serie de sorpresas como la pelea de Gambit (Channing Tatum) y Shang-Chi (Simu Liu), además del profesor Xavier (Patrick Stewart) advirtiendo: “Algo está viniendo, algo que quizás no podremos detener”.
  • La presentación de Marvel fue el cierre con broche de oro del espacio de Disney en la CinemaCon. La convención de Las Vegas es una oportunidad para que los dueños de las salas de cine aprecien la oferta que los estudios tienen por delante.

Las primeras imágenes de “Avengers: Doomsday” fueron reveladas este jueves por Marvel con la presentación del trailer de la cinta en la CinemaCon, en Las Vegas.

Las expectativas crecen ante la ausencia de confirmaciones oficiales y la costumbre de Marvel de reservar sus anuncios más significativos para eventos especiales o convenciones internacionales. 
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El clip (reproducido dos veces a pedido de la entusiasta audiencia en el Colosseum del Caesars Palace) trajo las primeras imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel luego de la muerte de Iron Man en “Endgame”.

Muestra además una serie de sorpresas como la pelea de Gambit (Channing Tatum) y Shang-Chi (Simu Liu), además del profesor Xavier (Patrick Stewart) advirtiendo: “Algo está viniendo, algo que quizás no podremos detener”. A continuación te contamos más detalles sobre el nuevo tráiler de esta película que está por venir en el 2026.

Cómo es el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday que lanzó Marvel

Steve Rogers (Chris Evans) aparece en los últimos segundos frente a un muy sorprendido Thor (Chris Hemsworth), que observa perplejo su martillo Mjolnir volar a las manos del soldado, también de regreso tras “Endgame”. Evans y Downey Jr. salieron al palco del Colosseum para presentar el adelanto de la película junto a sus directores, Joe y Anthony Russo.

“Dije que solo volvería si había una razón”, dijo Evans. “Y en ‘Doomsday’ hay una razón verdadera, que estos héroes necesitan a Steve Rogers”, agregó el primer vengador. “Doomsday” sigue los eventos de “Endgame”, lanzada en 2019, y junta a X-Men, vengadores, guerreros de Wakanda y los Cuatro Fantásticos para una última batalla que promete ser épica.

avangers doomsay

El clip también mostró a Yelena Belova (Florence Pugh), Namor (Tenoch Huerta) y Magneto (Ian McKellen), entre otros. “Doomsday” se estrenará en Estados Unidos el 18 de diciembre, el mismo día que “Duna: Parte Tres”, de Denis Villeneuve.

Los dueños de las salas de cine esperan que sea una apertura exitosa en la taquilla para concluir con buen pie un año que está arrancando con optimismo en el sector, que ha visto menguar sus audiencias con la explosión del streaming.

Avengers Doomsday
Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

Secuelas en camino

La presentación de Marvel fue el cierre con broche de oro del espacio de Disney en la CinemaCon. La convención de Las Vegas es una oportunidad para que los dueños de las salas de cine aprecien la oferta que los estudios tienen por delante.

Estos a su vez aterrizan en la capital del pecado con un desfile de estrellas y realizadores para promocionar sus producciones en exuberantes presentaciones. Disney trajo a Tom Hanks, Dwayne Jackson y Queen Latifah, entre otros, para mostrar nuevas escenas de varias secuelas de sus triunfales franquicias.

Uno de los adelantos fue “Ice Age: Boiling Point”, prevista para febrero de 2027. Disney proyectó además la escena de apertura de “The Mandalorian and Grogu”, presentada por su director Jon Favreau.

También introdujo clips de “The Devil Wears Prada 2”, en la que la glacial Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrenta a una nueva generación, y “Toy Story 5”, que llega 31 años después de que Woody y Buzz se conocieran.

El estudio también presentó lanzamientos como “Wild Horse Nine”, con Sam Rockwell y John Malkovich, y reveló el trailer de la distópica “The Dog Stars”, dirigida por Ridley Scott.

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