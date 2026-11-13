¿Julieta Prandi volvió a encontrar el amor? Fue vista con Guido Sardelli tras su reciente separación

La modelo dejó atrás todo lo sucedido con Emanuel Ortega, con quien solo duró 27 días casada, y habría tenido un encuentro con el integrante de Airbag, su expareja.

Julieta Prandi estaría otra vez en pareja con el músico de Airbag.

A un mes de haberse casado por civil y pocas semanas de su separación, la actriz Julieta Prandi habría dejado el dolor atrás para volver a encontrarse con el amor. Según detallaron en el programa de Moria Casán, habría tenido un encuentro amoroso con Guido Sardelli, su expareja.

A casi un mes de separarse de Julieta Prandi, Emanuel Ortega se mostró acompañado y de fiesta

El periodista Gustavo Méndez fue quien contó todo: “Día jueves de la semana pasada, mirada va mirada viene. Salieron cuatro meses después de la primera separación que tuvo ella. Fue un amor de verano muy fogoso”.

Y finalmente revela el enigmático con los nombres propios: “Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli de Airbag ”.

La actriz nunca le había cerrado las puertas a un nuevo vínculo: “Estoy como cualquier persona que se separa después de seis años de una relación importante donde vivimos de todo. El duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso. Incluso en situaciones mucho peores que esta, mi trabajo me salvó. Esta no va a ser la excepción".

JULIETA PRANDI Y GUIDO SARDELLI, ¿JUNTOS? Aseguran que la modelo y el músico de Airbag podrían haberse dado una nueva oportunidad. pic.twitter.com/ZvEjn4pDp3

Cabe destacar que Guido y Julieta estuvieron cuatro meses en pareja desde fines de 2019 hasta marzo del 2020 cuando la modelo se había separado de su relación con Claudio Contardi. Sin embargo, todo terminó muy rápido. ¿Se darán una segunda oportunidad?

A casi un mes de separarse de Julieta Prandi, Emanuel Ortega se mostró acompañado y de fiesta

Emanuel Ortega reapareció en redes sociales con un video del cumpleaños de su hermana menor, Rosario, donde le deseó felicidades y zanjó las especulaciones sobre una supuesta interna familiar en el marco de su separación de Julieta Prandi. En las imágenes aparecen sus hermanos compartiendo el momento de celebración.

"Feliz cumpleaños, Rosario", escribió en la historia que compartió con sus más de 164 mil seguidores. La mujer apareció rodeada de familiares y amistades mientras pedía los deseos antes de soplar las velitas.

Aún así, los fanáticos de los Ortega no se la dejaron pasar y señalaron que hacía mucho tiempo que no se lo veía en las reuniones familiares de forma pública.

Julieta Ortega saludó a la cantante con un video en su propia cuenta de Instagram y compartió una foto en la que aparecían ella, la cumpleañera, Martín y Emanuel.

El cumpleaños de su hermana se suma a la lista de sus primeras salidas de soltero luego de que Prandi compartiera el comunicado sobre su ruptura el 12 de octubre por la misma red social. Habían pasado apenas 27 días del casamiento de ambos, luego de seis años de noviazgo.