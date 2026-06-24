"No rompas más los huevos": el reclamo de un relator a Sofi Martínez en vivo

La transmisión del partido de la Selección argentina tuvo un particular intercambio en la previa que quedó grabado en las cámaras de la periodista y se hizo viral.

La periodista Sofía Martínez compartió un video del back de la transmisión de la Selección argentina frente a Austria y se escuchó un fuerte comentario de su compañero, luego de los tantos pedidos que hizo ella antes de iniciar: “No rompas más los huevos”.

La trasmisión de Telefe está a cargo de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, pero Sofi está en campo de juego, pero como no puede estar en la cancha, se queda en la cabina con sus compañeros y cumple su rol desde ahí.

En el video se puede ver cómo se van habilitando los micrófonos para que ella pueda escucharlos por los auriculares y escucharse a sí misma para ver cómo sale la el programa.

“No rompas más los huevos. ¿Puede ser? ¿Te jode?” - Sofi Martínez mostró el backstage de la transmisión con Giralt y Varsky en Telefe pic.twitter.com/ZG5kTr5vk6

Sin embargo, en un momento, Martínez comenzó a marcar errores técnicos y, en broma, Giralt le deslizó: “No rompas más los huevos”. La periodista lo compartió en sus redes sociales y se hizo viral.

El futbolista Lionel Messi recibió una sorpresa por parte del plantel de la Selección argentina por su cumpleaños N°39. Otra vez su festejo cayó en medio de una concentración y sus compañeros no defraudaron con el regalo que le hicieron. “Gracias”, escribió.

El 24 de junio es una fecha un tanto especial para los argentinos y uno de los que le da valor al día es el capitán del equipo de fútbol masculino. En este caso, Messi revolucionó las redes sociales por los mensajes que recibió y él mismo agradeció por el cariño.

A través de una imagen en rede sociales, mostró que algunos de sus compañeros le llevaron una torta celeste y blanca con un 39. "Anoche arrancamos con una linda sorpresa”, agregó el jugador a la foto. En la misma mesa, se pueden ver abajo diferentes bolsas que tiene chocolate semi amargo en una edición especial dedicada al jugador.

Redes sociales

En la habitación del 10 están Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Giovanni Lo Celso, además de Mario de Stefano, más conocido como Marito, el utilero del equipo.