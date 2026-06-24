En Vivo
24 de junio de 2026 Inicio

Se confirmó el árbitro de Argentina-Jordania por el Mundial 2026: cuenta con un antecedente histórico

El partido se jugará el sábado desde las 23 y dará cierre al grupo J luego de las victorias ante Argelia y Austria. La Albiceleste ya se aseguró el primer puesto y Lionel Scaloni podría rotar en la formación inicial.

Por
Se confirmó el árbitro de Argentina-Jordania por el Mundial 2026: cuenta con un antecedente histórico

La FIFA informó este martes que el rumano István Kovác es el árbitro designado para el partido de Argentina - Jornadia, que dará cierre al grupo J del Mundial 2026. Luego de las victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), el entrenador Lionel Scaloni planea rotar en la formación inicial ya que el equipo se aseguró el primer puesto y la clasificación a los 16avos de final.

Messi se convirtió en los pocos jugadores que jugaron 6 mundiales.
Te puede interesar:

Messi festeja sus 39 años: el ritual que se repite con la Selección

El juez europeo estará acompañado por los líneas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, también de Rumania. Mientras que el mauritano Dahane Beida será el cuarto árbitro.

El antecedente histórico que rodea a István Kovács, refiere que el el rumano de 41 años fue quien dirigió el partido 1.000 en la historia de los Mundiales: se trata del duelo entre Túnez y Japón, que ganaron los nipones por 4-0.

Los partidos importantes que dirigió István Kovác

  • Final de la UEFA Champions League 2025: Paris Saint-Germain 5-0 inter de Milán.

  • Final de la UEFA Europa League 2024: dirigió la victoria 3-0 del Atalanta sobre el Bayer Leverkusen.

  • Final de la UEFA Conference League 2022: arbitró la primera final de la historia de esta competición Roma 1-0 Feyenoord.

  • Copa del Mundo Qatar 2022: estuvo presente, aunque en dicha edición fue cuarto árbitro en 8 compromisos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Más de 70 millones en Blangladesh siguen a la Selección Argentina. 

Locura por Messi en Bangladesh: festejaron su cumpleaños con una torta gigante

Ronald Salazar junto a su familia y vecinos en su casa viendo el partido de Argentina - Austria. 

Un pueblo sin electricidad se juntó en la casa del único vecino con tele para ver el partido de Argentina

La Selección sacó su boleto a los 16avos de final del Mundial 2026.

Estos son los posibles rivales de Argentina en 16avos, octavos, cuartos, semis y final del Mundial 2026

La Selección enfrentará al escolta del Grupo H.

Agenda Mundial 2026: por qué el 3 de julio es una fecha clave para la Selección Argentina

La Selección cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 horas ante Jordania.

Quién es el periodista argentino que festejó con Messi su segundo gol ante Austria en el Mundial 2026

Fue un choque muy simple, explicó Kun Agüero sobre el accidente vial que tuvo.

Mundial 2026: el Kun Agüero chocó cuando se dirigía al partido de la Selección argentina

últimas noticias

Boca se contactó con el entorno de Gerónimo Rulli y pretende sumarlo al plantel

Bomba en Boca: Riquelme busca un arquero y le apunta a un campeón del mundo

Hace 5 minutos
Se trata de Carly Douglas, tenía 36 años y tres hijos. 

Conmoción por la muerte de una influencer en el pico de su carrera

Hace 24 minutos
Bello enfrentaba graves dificultades de movilidad.

Profundo dolor: murió un querido cantante tras una larga lucha contra una enfermedad

Hace 25 minutos
El tremendo cambio físico que logró Meghan Trainor.

La cantante con un nuevo físico: así fue la impresionante transformación de Meghan Trainor

Hace 34 minutos
La Quebrada de los Cóndores, un punto clave de la provincia de La Rioja.

La Rioja devolverá en Chachos el 50% del gasto en turismo realizado en la provincia

Hace 37 minutos