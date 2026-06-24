Se confirmó el árbitro de Argentina-Jordania por el Mundial 2026: cuenta con un antecedente histórico El partido se jugará el sábado desde las 23 y dará cierre al grupo J luego de las victorias ante Argelia y Austria. La Albiceleste ya se aseguró el primer puesto y Lionel Scaloni podría rotar en la formación inicial. Por Agregar C5N en









La FIFA informó este martes que el rumano István Kovác es el árbitro designado para el partido de Argentina - Jornadia, que dará cierre al grupo J del Mundial 2026. Luego de las victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), el entrenador Lionel Scaloni planea rotar en la formación inicial ya que el equipo se aseguró el primer puesto y la clasificación a los 16avos de final.

El juez europeo estará acompañado por los líneas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, también de Rumania. Mientras que el mauritano Dahane Beida será el cuarto árbitro.

El antecedente histórico que rodea a István Kovács, refiere que el el rumano de 41 años fue quien dirigió el partido 1.000 en la historia de los Mundiales: se trata del duelo entre Túnez y Japón, que ganaron los nipones por 4-0.