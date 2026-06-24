Se confirmó el árbitro de Argentina-Jordania por el Mundial 2026: cuenta con un antecedente histórico

La FIFA informó este martes que el rumano István Kovác es el árbitro designado para el partido de Argentina - Jornadia, que dará cierre al grupo J del Mundial 2026. Luego de las victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), el entrenador Lionel Scaloni planea rotar en la formación inicial ya que el equipo se aseguró el primer puesto y la clasificación a los 16avos de final.
El juez europeo estará acompañado por los líneas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, también de Rumania. Mientras que el mauritano Dahane Beida será el cuarto árbitro.
El antecedente histórico que rodea a István Kovács, refiere que el el rumano de 41 años fue quien dirigió el partido 1.000 en la historia de los Mundiales: se trata del duelo entre Túnez y Japón, que ganaron los nipones por 4-0.