Alerta mundial: Francia confirmó un caso positivo de ébola y es el primero en Europa

El Ministerio de Salud francés confirmó que se trata de un médico que retornó al país después de realizar una misión humanitaria en la República Democrática del Congo. El brote ya afectó a más de 1.000 personas y causó 267 muertes.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de Francia confirmó un caso positivo de ébola y es el primero en Europa . Según detallaron, se trata de un médico que regresó de una misión humanitaria en la República Democrática del Congo , país que sufre un gran brote de la enfermedad durante los últimos meses que afectó a más de 1.000 personas y causó 267 muertes .

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Según informó Reuters, el paciente ya se encuentra aislado y las autoridades sanitarias comenzaron a rastrear sus contactos para identificar a las personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente. De confirmarse la relación estas personas deberán someterse a 21 días de aislamiento en sus domicilios.

El Ministerio de Salud explicó en un comunicado que el riesgo para la población europea es bajo. Además, varios medios franceses comunicaron que el paciente " abordó un vuelo comercial desde Kinshasa y era prácticamente asintomático, con solo dolores de cabeza" y que empeoró durante el vuelo ante de recibir atención médica.

"El brote de Bundibugyo en la República Democrática del Congo, que ha infectado a más de 1.000 personas y causado 267 muertes , fue detectado tarde y los expertos dicen que el virus ya llevaba meses circulando antes de que se declarara oficialmente el 15 de mayo", expresaron desde Reuters.

Ministerio de Salud, Familias, Autonomía y Personas con Discapacidad confirmó hoy la identificación del primer caso positivo de la enfermedad del virus del Ébola en el país. El paciente, que había regresado de una misión humanitaria en una de las zonas donde circula el virus en la República Democrática del Congo (RDC), fue ingresado de inmediato en un centro especializado y se encuentra en condición estable.

Francia cuenta con capacidades especializadas para el manejo de enfermedades infecciosas altamente transmisibles. Los pacientes son tratados en un centro sanitario designado, siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad (sala de presión negativa, equipos y protocolos específicos). Las autoridades sanitarias están plenamente movilizadas y la situación se monitorea continuamente.

#Communiqué | Ebola : identification d’un 1er cas chez un médecin humanitaire de retour de mission en République démocratique du Congo (RDC)



Le ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées confirme ce jour l’identification d’un premier cas… pic.twitter.com/OL3ILA0MCp — Ministère de la Santé (@Sante_Gouv) June 24, 2026

Se adoptaron todas las medidas de precaución, incluido el aislamiento del paciente, a su llegada al país, y su traslado al hospital en condiciones seguras para prevenir cualquier riesgo de contagio. Se está llevando a cabo una exhaustiva investigación epidemiológica para identificar a las personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente. Estas personas serán contactadas sin demora por la agencia regional de salud, deberán someterse a 21 días de aislamiento domiciliario y serán monitoreadas de cerca durante este período.

Tras la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de mayo en respuesta a la circulación activa del virus del Ébola en la provincia de Ituri, RDC, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha evaluado el riesgo de infección como bajo para los residentes europeos y los viajeros a zonas de transmisión activa, y muy bajo para la población general europea.