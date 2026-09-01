Donald Trump redobló la amenaza tras los ataques en Ormuz: "Quedará muy poco de Irán"

El presidente de Estados Unidos lanzó una nueva advertencia tras los ataques en Ormuz y prometió que, si Irán responde, la represalia estadounidense será “con mayor dureza”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, endureció su discurso tras los ataques en las cercanías del estrecho de Ormuz y advirtió que “quedará muy poco de la República Islámica de Irán” si el régimen responde. La amenaza se produjo luego de que Washington atribuyera a fuerzas iraníes un intento de colocar minas navales y el lanzamiento de ocho misiles contra una base estadounidense en Jordania.

Una nueva escalada en la tensión entre Estados Unidos e Irán se desató este martes con el Golfo Pérsico como centro del conflicto. “ Si la fallida nación de Irán toma represalias por este ataque tan justificado, será golpeada nuevamente a un nivel mucho más duro y elevado ”, publicó Trump en Truth Social.

En ese sentido, el republicano lanzó una nueva advertencia elevando el tenor del conflicto: “Quedará muy poco de la República Islámica de Irán ”.

Asimismo, el Jefe de Estado sostuvo que atacó a Irán porque las fuerzas iraníes habrían intentado poner minas en el mar y lanzaron misiles contra una base norteamericana en Jordania . Según el Mando Central (CENTCOM), la ofensiva empezó al mediodía y golpeó a la Guardia Revolucionaria en distintos puntos del país.

Por su parte, Washington aseguró que lo hizo para frenar nuevos ataques contra barcos comerciales que pasan por el estrecho de Ormuz y contra sus soldados en la región.

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Escalada de tensión en Ormuz

La agencia oficial IRNA informó que cuatro proyectiles impactaron en zonas de Chabahar y Konarak, en la provincia de Sistán y Baluchistán, cerca del estrecho de Ormuz. Si bien las autoridades locales confirmaron los puntos alcanzados, no detallaron daños.

En medio de la tensión, fuentes militares citadas por Tasnim aseguraron que Teherán prepara una respuesta “varias veces mayor” contra Estados Unidos, apuntando a bases y otros intereses en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria agregó que Washington “lamentará sus nuevos ataques”.

En ese contexto, el domingo Estados Unidos atacó lanzadores de cohetes en la isla iraní de Larak, alegando que se preparaban para colocar minas navales contra barcos comerciales. Irán respondió con misiles contra bases estadounidenses en Jordania y drones contra instalaciones en Emiratos Árabes Unidos, aunque Jordania informó que interceptó ocho proyectiles.

Mientras la guerra entra en su sexto mes, el estrecho de Ormuz sigue siendo el epicentro y Estados Unidos mantiene operaciones para restringir el tráfico marítimo, asegurando que busca proteger la navegación comercial. La nueva amenaza de Trump advierte que ante una represalia iraní, se podría desatar una ofensiva estadounidense aún más amplia.