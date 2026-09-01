1 de septiembre de 2026 Inicio
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El impresionante monto que recibirá River por la llegada de Enzo Fernández al Manchester City

El mediocampista será transferido desde Chelsea por €140 millones y el club de Núñez volverá a beneficiarse por los derechos de formación del futbolista que surgió de sus Inferiores.

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Enzo Fernández será jugador de Manchester City y River recibiría un monto por la transferencia. 

Enzo Fernández será jugador de Manchester City y River recibiría un monto por la transferencia. 

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River Plate sumará u$s6 millones a sus arcas por la transferencia de Enzo Fernández al Manchester City, acordada en el cierre del mercado europeo por €140 millones, una operación que vuelve a favorecer a la institución de Núñez por los derechos de formación del mediocampista surgido de sus Inferiores.

Leonardo Ponzio, DT de River.
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Con este nuevo ingreso, el volante campeón del mundo se trasnformará en el futbolista que más dinero le aportó a River a través de sus diferentes transferencias, con una cifra acumulada superior a los u$s66 millones desde su salida del club hacia Europa.

Enzo Fernández convirtió el tercer gol que dio vuelta el partido ante Egipto.

Enzo Fernández convirtió el tercer gol que dio vuelta el partido ante Egipto.

La primera venta se produjo en 2022, cuando Benfica adquirió al mediocampista por u$s20,8 millones, antes de que su rendimiento en Portugal y la consagración con la Selección argentina en Qatar elevaran su cotización hasta convertirlo en una de las figuras más buscadas del mercado internacional.

Chelsea concretó después una operación superior a los u$s140 millones por el argentino y River obtuvo más de u$s39,8 millones gracias al 25% de los derechos que conservaba, además de los ingresos correspondientes al mecanismo de solidaridad, otro beneficio para las arcas del club.

Sigue en Inglaterra: Enzo Fernández jugará en el Manchester City

Ahora, el mediocampista dejará Londres para instalarse en Manchester y volverá a encontrarse con Enzo Maresca, quien fue su entrenador en Chelsea durante los títulos de la Conference League y el Mundial de Clubes, mientras compartirá plantel con Gerónimo Rulli en uno de los principales candidatos de Europa.

La operación también tendrá un lugar destacado entre las transferencias más costosas de la historia del fútbol, ya que los €140 millones ubican al argentino en el quinto puesto del ranking, detrás de Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Alexander Isak.

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