28 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de agosto

El oficial minorista opera a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación en una semana con tendencia a la suba.

Por
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de agosto
El dólar oficial alcanza su pico de 2026.
Te puede interesar:

El dólar se sigue alejando de los $1.500 en el cierre de agosto

Por su parte, el mayorista superó los $1.500 este lunes, un nivel que durante las últimas semanas se transformó en una referencia clave para el mercado y que el Gobierno busca sostener mediante una combinación de operaciones cambiarias y manejo de la liquidez.

El miércoles se trató de una jornada clave ya que era el día fijado para el fixing, la definición de la cotización del dólar mayorista al que se liquidarán el próximo lunes 31 la Lelink emitida por el Tesoro en pesos por un monto equivalente a los u$s2.600 millones.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.512.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.601,16, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.536,34.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial atraviesa agosto sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial volvió a subir y cerró a $1.535

El dólar oficial tuvo un inicio de semana al alza.

El dólar repuntó y se aleja del "techo" de $1.500

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

El dólar volvió a subir y cerró a $1.530 en el Banco Nación

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va de agosto.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de agosto

El dólar se mantuvo durante la semana arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de agosto

El dólar cotizó arriba de los $1.500. 

El dólar cerró la semana con una leve suba y por encima de los $1.500

Rating Cero

Tini hablaría pronto sobre el conflicto patrimonial con su padre. 

En medio del escándalo familiar, Tini Stoessel contará su versión del conflicto: "Va a ser en..."

Ricardo Mollo juto a Natalia Oreiro. De espaldas, León Gieco.

Video: despidieron a Ruben Rada cantando y bailando al ritmo de "Muriendo de plena"

Nora Colosimo, sin filtro contra L-Gante.

Nora Colosimo, filosa sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante: "Yo crié a mi hija para..."

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, ¿qué pasará con su casamiento?

Yanina Latorre aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán por iglesia ni civil: el motivo

Tini Stoessel y la drástica decisión que tomó de cara al tour FUTTTURA.

La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con el tour FUTTTURA en medio del escándalo

Yanina Latorre tajante contra Alejandro Stoessel

Yanina Latorre contó cómo el papá de Tini Stoessel mantenía bajo su control el dinero y fue tajante: "Miserable"

últimas noticias

El dólar cierra la semana por encima de los $1.500

El dólar cierra la semana por encima de los $1.500

Hace 19 minutos
play
Ricardo Barreda, fallecido el 25 de mayo de 2020.

Pandemia, demencia y soledad: así fueron los últimos días del femicida Ricardo Barreda

Hace 28 minutos
El Gobierno busca garantizar que el salario más bajo sea de $1.000.000.

El Consejo del Salario se reúne pera definir nuevas subas del Mínimo, Vital y Móvil

Hace 40 minutos
En CABA se espera que suba la temperatura.

¿Vuelve a llover? Tras la tormenta de granizo y vientos fuertes continúa activa la alerta meteorológica

Hace 51 minutos
Murió Harald V de Noruega.

Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años: el trono será para su hijo

Hace 54 minutos