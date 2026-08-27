Video: despidieron a Ruben Rada cantando y bailando al ritmo de "Muriendo de plena" Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, León Gieco y Dante Spinetta viajaron desde Argentina a Montevideo para dar el último adiós al legendario músico uruguayo, entre aplausos y al son del candombe. Agregar C5N en









Ricardo Mollo juto a Natalia Oreiro. De espaldas, León Gieco.

El pueblo uruguayo y reconocidos referentes de la cultura rioplatense despidieron a Rubén Rada en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo en Montevideo, tras su muerte a los 83 años. La ceremonia fúnebre se transformó en un homenaje musical para honrar al máximo exponente del candombe.

La presencia de Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, León Gieco y Dante Spinetta, entre muchos otros músicos, marcaron el tono de una jornada donde el dolor dejó su lugar a la música. Los artistas compartieron el recinto con el público y acompañaron con devoción a la familia del ícono uruguayo.

Una multitud de seguidores rodeó la sede del Parlamento para ingresar y rendir tributo ante el féretro. La gente desafió el frío de la jornada para sumar sus voces a una despedida sin precedentes para la identidad rioplatense.

El público y los artistas entonaron el clásico "Muriendo de plena" El momento más emotivo de las honras fúnebres de Estado ocurrió cuando las paredes del recinto retumbaron con el canto colectivo de la multitud. La gente y los invitados especiales rompieron el luto solemne para cantar al unísono la clásica canción Muriendo de plena.

View this post on Instagram El tributo musical incluyó también la interpretación de las estrofas del tema Mi País dentro de la sede legislativa. Las expresiones de afecto unieron a los presentes en un homenaje cargado de vitalidad, ritmo y espíritu comunitario.