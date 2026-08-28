28 de agosto de 2026 Inicio
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El Consejo del Salario se reúne pera definir nuevas subas del Mínimo, Vital y Móvil

En épocas de tasas altísimas de endeudamiento, la remuneración mínima se encuentra en $376.600. La última reunión fue el 25 de noviembre de 2025.

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El Gobierno busca garantizar que el salario más bajo sea de $1.000.000.

El Gobierno busca garantizar que el salario más bajo sea de $1.000.000.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil se reunirá este viernes de forma virtual para discutir un nuevo incremento del haber básico para los trabajadores formales fuera de convenio.

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La convocatoria principal está fijada a las 12:30, aunque las autoridades establecieron una segunda audiencia a las 14:00 en caso de no alcanzarse la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar el acuerdo. Previamente, a las 10:00, el organismo mantendrá un encuentro para evaluar los valores mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

Actualmente, el piso salarial se encuentra fijado en $376.600 para los empleados mensualizados y en $1.883 por hora para los jornalizados, lo que equivale a unos u$s245,34 al tipo de cambio oficial.

A diferencia de las jubilaciones, pensiones y otras asignaciones sociales, el haber mínimo no posee una cláusula de ajuste automático por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que requiere obligatoriamente de la negociación trilateral entre gremios, empresariado y el Estado. De no lograrse una postura común, como sucedió en la última discusión a fines de 2025, el Poder Ejecutivo podrá fijar la suba de forma directa mediante un laudo.

El resultado de esta reunión incidirá no solo de forma directa sobre quienes no están cubiertos por convenios colectivos, sino también sobre el cálculo del seguro por desempleo, el cual equivale al 75% de la mejor remuneración del trabajador en los seis meses anteriores al cese laboral. Asimismo, el monto fijado funciona como una referencia clave para el sector informal.

El plan del Gobierno: impulsar un salario mínimo de $1.000.000

Esta discusión técnica del Salario Mínimo, Vital y Móvil corre por un carril independiente de las paritarias sectoriales. En ese marco paralelo, la Secretaría de Trabajo busca impulsar un piso de $1.000.000 para agosto de 2026 en los convenios colectivos con las remuneraciones más postergadas, entre los que se destacan Maestranza, UOCRA y Sanidad, mediante acuerdos directos entre los sindicatos y las cámaras empresariales que luego requerirán la homologación oficial.

La actualización del haber mínimo se produce en un escenario signado por el deterioro del poder de compra. Según un análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP-UBA), el salario mínimo real acumula una contracción del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

Este nivel ubica a la remuneración básica en términos reales por debajo de los valores registrados en 2001 antes del colapso de la convertibilidad, representando apenas un tercio del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011.

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