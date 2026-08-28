28 de agosto de 2026 Inicio
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Donald Trump anunció un histórico acuerdo petrolero con Venezuela

El mandatario estadounidense aseguró que Washington obtuvo el "control mayoritario" de más de 65.000 millones de barriles de crudo venezolano mediante una alianza con el sector privado y "sin costo alguno" para sus contribuyentes.

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“Estados Unidos se aseguró un control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas venezolanas”

“Estados Unidos se aseguró un control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas venezolanas”, afirmó Trump.

Evan Vucci - AP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la firma de lo que calificó como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" con Venezuela. De esta manera, el país norteamericano se aseguró un control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas venezolanas, confirmó el mandatario.

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Según detalló el líder republicano en su plataforma Truth Social, el histórico pacto otorgará a Estados Unidos, por un largo plazo, una parte de las reservas del país sudamericano en una estratégica transacción que se habría consolidado con la cooperación de empresas privadas.

Las tratativas del histórico entendimiento fueron coordinadas bajo la dirección de la Casa Blanca por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quienes trabajaron en estrecha colaboración con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Este giro radical en la relación bilateral se produce casi nueve meses después de que fuerzas militares estadounidenses capturaran al dictador Nicolás Maduro en enero de 2026, trasladándolo a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y narcoterrorismo.

De acuerdo con las proyecciones difundidas por Rubio, este megaproyecto energético tiene el potencial de atraer cerca de u$s100.000 millones en inversión privada, crear miles de empleos y apuntalar de manera directa la reconstrucción de la economía venezolana. Por su parte, Trump celebró que la transacción "más que duplica" las reservas de crudo de Estados Unidos, lo que incrementará notablemente el suministro y permitirá reducir el precio del combustible para los consumidores norteamericanos en el largo plazo.

Aunque los términos del acuerdo no han sido confirmados oficialmente por Caracas, fuentes cercanas a las negociaciones revelaron a agencias internacionales que los debates se han centrado en 17 yacimientos estratégicos situados en la Faja del Orinoco y en la cuenca del Lago de Maracaibo. Se estudia la implementación de un modelo de "arrendamiento" y licitaciones posteriores para firmas estadounidenses, un esquema que analistas advierten que podría plantear serios desafíos constitucionales en Venezuela, ya que la legislación local actualmente no contempla el arrendamiento de áreas de extracción, aunque reformas recientes sí habilitan empresas mixtas y contratos de producción compartida.

La urgencia energética de Washington responde a la fuerte presión interna por el aumento de precio de combustibles en medio de la guerra en Irán, que ya cumplió seis meses y obligó a utilizar las reservas estratégicas estadounidenses, ubicándolas en su nivel más bajo en cuatro décadas. Si bien Venezuela cuenta con la reserva de crudo más grande del planeta -estimada en 303.000 millones de barriles—, el deterioro de su infraestructura productiva hace que actualmente solo extraiga el 1% del petróleo mundial, una parálisis que esta inyección masiva de capitales estadounidenses busca transformar de raíz.

Rubio y Trump anunciaron el histórico acuerdo.

Rubio y Trump anunciaron el histórico acuerdo.

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