El terrible momento que vivió Juana Repetto con su hijo antes del partido de Argentina La hija de Reina Reech preocupó a sus seguidores al revelar que uno de sus hijos sufrió un accidente doméstico y debió ser trasladado de urgencia al quirófano. Agregar C5N en









La influencer relató el duro momento que pasó con su hijo Belisario. Redes sociales

Juana Repetto pasó una terrible situación con uno de sus hijos durante la previa del partido entre la Selección argentina y Argelia por el Mundial 2026, lo que la obligó a visitar el hospital de urgencia. Según reveló, Belisario sufrió un accidente doméstico que terminó con mucho estrés y varios puntos de sutura.

La influencer le habla a la cámara de su celular todos los días para contarle a sus seguidores las cosas que hace durante la jornada, el almuerzo que prepara para sus hijos o alguna que otra rutina. Sin embargo, una de sus últimas historias preocupó seriamente a sus seguidores: el accidente doméstico que le ocurrió a su hijo Belisario antes del partido de la Selección.

En las historias que subió, Repetto relató cómo atravesó esos minutos de terror en los que tuvo que trasladar a su hijo de emergencia para que sea atendido por un médico especializado. "Fue una noche complicada, Beli terminó con siete puntos en la boca y fue la primera vez que yo debuto con suturas", contó, dejando en claro la gravedad del accidente.

Juana subió la foto junto a Belisario después de visitar el quirofano. Cómo esta Belisario Graviotto, el hijo de Juana Repetto La actriz reconoció que nunca vivió una situación similar con su hijo mayor Toribio, pero que lo pudo sobrellevar. "Pude manejar bien la situación, pero subirnos los cuatro al auto e ir a la guardia corriendo fue todo un estrés", reconoció.

La actriz tenía otros planes para la noche mundialista; sin embargo, el accidente la hizo cambiar todo a último momento: "Había gente viniendo a casa a ver el partido, hasta que llegó el cirujano plástico, lo cosieron y después pudimos volver todos a casa".