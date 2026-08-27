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El desgarrador mensaje de una ex Gran Hermano tras perder un ser querido: "No puedo más con mi vida"

La participante de la edición 2025 compartió el dolor que siente tras la muerte de su padre. Además de agradecer los mensajes de cariño, dejó una profunda reflexión.

El desgarrador mensaje de la exparticipante del reality.

El desgarrador mensaje de la exparticipante del reality.

Gran Hermano

Katia "La Tana" Fenocchio, exparticipante de la edición 2025 de Gran Hermano, está atravesando un difícil momento tras la muerte de su padre, Marcelo Alejando Fenocchio. La cantante lo confirmó en sus redes sociales y le dedicó un mensaje desgarrador.

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"Cómo hago para continuar mi vida. Todavía no lo creo, pa. Volvé, por favor. Me está doliendo la vida", escribió la exparticipante de Gran Hermano junto a un video de su papá durante el "Congelados", la dinámica en la que los familiares de los jugadores ingresaban a la casa para reencontrarse con ellos.

Además, recordó las numerosas veces en las que su papá estuvo presente alentándola desde la tribuna durante su paso por el reality. "Mi fan número uno. Siempre alentando en todas", expresó con profundo dolor.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

Días después de la partida de su padre, la Tana volvió a escribir en sus redes sociales para contar cómo estaba atravesando los primeros días sin él y reconoció lo difícil que le resultaba retomar la rutina: "Primera vez en la vida que no tengo fuerzas. Cuesta mucho. Quisiera que todo sea un sueño".

Más tarde, compartió con sus seguidores uno de los momentos más duros: regresar a la casa donde Marcelo había vivido sus últimos días. "No puedo más con mi vida. Estoy en casa de mi papá y no puedo entender por qué no está en su casa. Hay mucho silencio", expresó.

La ex participante y un desgarrador mensaje.

La ex participante y un desgarrador mensaje.

Katia y su manera de canalizar el dolor: "Valoren cada momento"

Luego de perder un pilar importante en su vida, la exparticipante del reality recurrió a sus redes para tratar de convertir el dolor en un mensaje constructivo para los usuarios que la siguen en su cuenta de Instagram. "Aunque hoy no tenga fuerzas para sobrellevar esto, voy a salir adelante porque mi papá hubiese querido eso", escribió junto a otro mensaje en el que agradeció el apoyo recibido.

Además, aprovechó para dejar una reflexión: "Disfruten a la familia, que es lo más hermoso de la vida, y valoren cada momento, vivan como si fuese el último porque la vida es corta y pronto todo se vuelve un recuerdo. No se hagan problema por la plata ni la economía, que eso tiene solución y eso a mí últimamente me cegó y no pude demostrarle a mi viejo lo feliz que era de tenerlo".

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

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