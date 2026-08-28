28 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora juegan Boca vs. Lanús, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize enfrenta al Granate con el objetivo de ganar para acercarse a los primeros puestos. Pablo Dóvalo será el árbitro del encuentro.

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Leandro Paredes vuelve a ser titular. 

Leandro Paredes vuelve a ser titular. 

En el regreso a la Bombonera luego de un mes, Boca recibe a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura en un partido clave para sumar puntos y acercarse a los primeros puestos en la zona de playoffs en el Grupo A. El encuentro estará dirigido por Pablo Dóvalo y en el VAR estará Germán Delfino.

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El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena viene de igualar 1-1 ante Racing en el estadio Presidente Perón y sumó su tercera igualdad al hilo en el torneo, por lo que necesita sumar de a tres. Está N°11 su zona con seis puntos y en la tabla anual está sexto con 37 unidades.

Para este encuentro, el DT no podrá contar con Marco Pellegrino, Leandro Lozano ni Ayrton Costa, aunque volverán Lautaro Di Lollo y Leandro Paredes. Cabe destacar que, en el entrenamiento del miércoles, Tomás Aranda se fracturó el peroné en el entrenamiento y es baja hasta 2027.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Por su parte, el Granate no está en su mejor momento, ya que tiene una sola victoria en los últimos seis partidos y compite solo en el torneo local, tras ser eliminado de las otras competencias. Viene de igualar 1 a 1 con Argentinos en la Fortaleza y tiene 7 puntos en su grupo, mientras que en la tabla anual está N°13 con 31 unidades.

Mauricio Pellegrino todavía no definió el equipo, pero la única duda está en el mediocampo: no sabe si contará con Matías Sepúlveda o Franco Watson.

Boca vs. Lanús: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21.30
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Estadio: J. Armando
  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • VAR: Germán Delfino

Boca vs. Lanús: probables formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

  • Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

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