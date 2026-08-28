A qué hora juegan Boca vs. Lanús, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo El Xeneize enfrenta al Granate con el objetivo de ganar para acercarse a los primeros puestos. Pablo Dóvalo será el árbitro del encuentro. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes vuelve a ser titular.

En el regreso a la Bombonera luego de un mes, Boca recibe a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura en un partido clave para sumar puntos y acercarse a los primeros puestos en la zona de playoffs en el Grupo A. El encuentro estará dirigido por Pablo Dóvalo y en el VAR estará Germán Delfino.

El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena viene de igualar 1-1 ante Racing en el estadio Presidente Perón y sumó su tercera igualdad al hilo en el torneo, por lo que necesita sumar de a tres. Está N°11 su zona con seis puntos y en la tabla anual está sexto con 37 unidades.

Para este encuentro, el DT no podrá contar con Marco Pellegrino, Leandro Lozano ni Ayrton Costa, aunque volverán Lautaro Di Lollo y Leandro Paredes. Cabe destacar que, en el entrenamiento del miércoles, Tomás Aranda se fracturó el peroné en el entrenamiento y es baja hasta 2027.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca. Por su parte, el Granate no está en su mejor momento, ya que tiene una sola victoria en los últimos seis partidos y compite solo en el torneo local, tras ser eliminado de las otras competencias. Viene de igualar 1 a 1 con Argentinos en la Fortaleza y tiene 7 puntos en su grupo, mientras que en la tabla anual está N°13 con 31 unidades.

Mauricio Pellegrino todavía no definió el equipo, pero la única duda está en el mediocampo: no sabe si contará con Matías Sepúlveda o Franco Watson.