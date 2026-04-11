Yanina Latorre fulminó a una pareja de famosos: "Ojalá te deje"

La conductora de Sálvese quien pueda disparó sin filtros contra dos famosos, luego de que confirmen su romance en cámara: "Sos cagón".

La conductora de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre, no tuvo filtros para referirse a la nueva pareja del mundo del espectáculo: Sabrina Rojas y José Chatruc. Sucede que se enojó porque el exfutbolista no quiso reconocer que estaba en pareja con la modelo y no les dejó buenas energías: “Ojalá te deje”.

La pelea entre las mediáticas terminó con insultos al aire.
En su programa en El observador contó: “Están juntos, se conocieron. Al principio, bueno, los vieron cenando. Fotito de acá, fotito de allá. Se fueron el fin de semana a Punta del Este. Parece que ella también lo invitó a Brasil o algo así”.

Fue entonces que escaló su enojo: “Cuando le preguntan a ella blanquea, dice que está contenta, pero él, cuando le fueron a hacer la nota, se cagó todo. Él dijo ‘somos amigos que chapamos’. Pero… ¡te estás garchando a Sabrina Rojas, papá! Es un cagón de mierda”.

Y se preguntó: “¿No puede decir ‘estamos bárbaro, nos estamos conociendo. Estamos iniciando un vínculo’? Te estás chapando a Rojas. Publicalo. La mina te blanquea y vos te hacés el boludo”.

La confesión de Sabrina Rojas sobre su vínculo con Chatruc: "Estoy realmente..."

Sabrina Rojas y José “Pepe” Chatruc quedaron desde hace semanas en la boca de todos por el supuesto romance entre ambos luego de haber sido vistos juntos compartiendo encuentros y cenas compartidas. Ahora, la propia modelo se animó a hablar sobre el tema que tiene en vilo al mundo del espectáculo. ¿Nació el amor?

Si bien el primero en hablar al respecto fue el propio exjugador, quien confirmó que frecuentemente se ven, no le puso nombre a su relación. Sin embargo, ahora, la propia conductora rompió el silencio y dio más detalles de cuál es el vínculo que los une.

Durante una entrevista de relax con la revista Para Ti, Sabrina no le esquivó a la consulta y fue sincera: “Hoy te puedo decir que estoy sola, realmente”. De igual modo, aclaró que con Pepe se conocen desde hace mucho tiempo, “no hace años, pero hace mucho tiempo que venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas… compartiendo”.

“Con Pepe es raro todo porque nos conocemos de hace un tiempo. “Tal vez lo estoy viendo más a él que a mis propias íntimas amigas”, se sinceró entre risas.

Al mismo tiempo, la modelo aclaró que hasta el momento no hay un título: “No hay nada para decir más que conociendo a una persona que ya conozco un poco más, pero somos amigos”. Bromeando con su entrevistadora, Priscila Crivocapich, la también actriz le preguntó si “lo recomienda”.

