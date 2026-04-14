Revelaron nuevos detalles de la serie sobre el Wandagate: qué rol clave tendrá la madre de Wanda Nara

Yanina Latorre y Georgina Barbarossa son compañeras de elenco y no solo mostraron dónde filmarán parte de la novela, sino que anunciaron quién compartirá escenas con la conductora de SQP.

El elenco de Triángulo amoroso, la nueva serie de Wanda Nara, reúne a una constelación de figuras del espectáculo que tendrá el desafío de evitar filtraciones durante el tiempo que dure la filmación en los estudios de Telefe. Sin embargo, también permite adelantar algunos detalles en los programas de conductoras e integrantes del elenco como Yanina Latorre y Georgina Barbarossa.

"Triángulo amoroso": quién es quién en la novela vertical de Wanda Nara que contará el Wandagate

La serie vertical, que tendrá el objetivo de contar el Wandagate en un formato corto, impactante y viralizable, hará mucho hincapié en el rol de los medios durante la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara. Siguiendo esa línea, Latorre debutará como actriz interpretando a la conductora de un programa de espectáculos ficticio.

"Voy a hacer de conductora de un programa de espectáculos, amor. Doy primicias de Wanda y Maxi. Tengo panelistas, tengo todo. Cuando vean a mi panelista se mueren", deslizó la conductora de SQP segundos antes de dar la primicia sobre su compañera de escenas.

La madre de Wanda, Nora Colosimo, se sumó al móvil de Pía Shaw para A la Barabarossa y Latorre confirmó que debutará como actriz al interpretar a su panelista en la ficción . No es la única que filmará una serie por primera vez; Latorre también.

Llega la novela vertical de Wanda Nara: así será la serie vertical "Triángulo Amoroso" basada en el escándalo del 'Wandagate' Mirá #ALaBarbarossa en Telefe pic.twitter.com/4jAIjxn9HP

"Es la primera vez que hago una serie, porque todas las veces que arreglé me terminé bajando porque me daba fiaca la cantidad de horas. Hice bastante rodaje para publicidad, que es más o menos lo mismo", descartó la periodista de espectáculos.

Cómo es la relación entre Yanina Latorre y Nora Colosimo

"Mirá que critiqué a tu hija, eh...", le recordó Latorre a Colosimo, y la madre de Wanda retrucó: "Se pelea de a dos. Conmigo, no". "Mirá, se hace la buena", apuntó la conductora y le preguntó: "¿A quién salió Wanda?".

"Wanda es buena. Las dos son buenas, pero ojo que las dos tienen su carácter, pero son buenas", afirmó la madre de Wanda y Zaira Nara para defender a sus hijas.

Uno por uno, quién es quién en la novela del Wandagate

La China Suárez será interpreta por Débora Nishimoto bajo el nombre ficticio de Valeria. La actriz interpretó a Mei Huang, "La China", en la serie Envidiosa. En esa producción también actuó como la tercera en discordia entre los personajes de Esteban Lamothe y Griselda Siciliani.

Pachu Peña interpretará al abogado de Maxi López y Georgina Barbarossa a la abogada de Wanda. Eugenia Guerty aparecerá como directora dentro de la ficción y Clara Kovacic dará vida a Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López. En la arista deportiva, Lautaro Rodríguez será un futbolista europeo ficticio y Lucas Spadafora estará en el rol de Tony.