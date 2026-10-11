No logró llegar a Star Wars pero luego se hizo famosa con Game Of Thrones: quien es

- La actriz contó detalles de una audición que no salió como esperaba.
- Su prueba era para uno de los personajes principales de Star Wars: El despertar de la fuerza.
- Con el tiempo, logró consolidarse en una exitosa serie del universo de Game Of Thrones.
- Actualmente, suma nuevos proyectos en televisión y cine.
Conseguir un papel en una de las franquicias más importantes del cine puede cambiar una carrera, pero no siempre hace falta superar ese casting para llegar a lo más alto. Olivia Cooke, la actriz que interpreta a Alicent Hightower en La casa del dragón, vivió esa experiencia cuando intentó sumarse al universo de Star Wars y no consiguió quedarse con el personaje que buscaba.
La actriz interpreta a Alicent Hightower en La casa del dragón.
IMDb
La propia artista recordó aquella oportunidad durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, donde contó detalles de una audición que no salió como esperaba. Su testimonio también permitió aclarar una versión que circulaba desde hacía tiempo sobre su posible participación en la saga creada por George Lucas. Lejos de conseguir el papel, Cooke se llevó una experiencia que años después decidió contar públicamente.
Aunque no logró entrar en una de las producciones más reconocidas de Hollywood, su carrera tomó otro rumbo y terminó vinculada a una historia de fantasía que también conquistó a millones de espectadores. Su trabajo en La casa del dragón, la precuela de Juego de Tronos, la convirtió en una cara conocida para los seguidores de la franquicia y le abrió nuevas oportunidades dentro de la industria.
La increíble historia de Olivia Cooke y su rechazo en Star Wars
Durante la charla, Cooke explicó que no había audicionado para interpretar a Rose Tico, como se había especulado, sino para quedarse con el papel de Rey en Star Wars: El despertar de la fuerza. La actriz contó que primero hizo una prueba en Los Ángeles y después tuvo que presentarse ante el director J. J. Abrams. Sin embargo, la experiencia estuvo lejos de ser positiva y ella misma reconoció que no había estado a la altura de lo que esperaba.
Finalmente el papel de Rey en Star Wars: El despertar de la fuerza quedó en manos de Daisy Ridley.
The Direct
“Fue terrible. Lo hice realmente mal”, recordó sobre aquella prueba. También describió la sensación de salir de una audición convencida de que había decepcionado tanto a quienes estaban en la sala como a sí misma. Finalmente, el personaje quedó en manos de Daisy Ridley, quien se convirtió en una de las protagonistas centrales de la nueva trilogía de Star Wars.
Con el paso del tiempo, Cooke pudo mirar aquella experiencia desde otra perspectiva y reconocer que el papel no era para ella en ese momento. “Daisy hizo un trabajo magnífico. Yo simplemente no era ese tipo de actriz en aquel momento. No encajaba”, explicó. Su recorrido profesional continuó por otros caminos y encontró un lugar destacado en la televisión con La casa del dragón. Además, formó parte de Slow Horses y sumó nuevos proyectos cinematográficos, como Talento para matar y Brides. Así, una audición fallida quedó como una anécdota de sus primeros pasos en Hollywood, muy lejos de definir una carrera que todavía tiene mucho por delante.