No logró llegar a Star Wars pero luego se hizo famosa con Game Of Thrones: quien es Una oportunidad que no se dio en sus comienzos no le impidió construir una carrera con proyectos destacados y ganarse un lugar en la industria. Agregar C5N en









No consiguió el papel en Star Wars pero triunfó en el universo de Game Of Thrones, ¿quién es? Espinof

La actriz contó detalles de una audición que no salió como esperaba.

Su prueba era para uno de los personajes principales de Star Wars: El despertar de la fuerza.

Con el tiempo, logró consolidarse en una exitosa serie del universo de Game Of Thrones.

Actualmente, suma nuevos proyectos en televisión y cine. Conseguir un papel en una de las franquicias más importantes del cine puede cambiar una carrera, pero no siempre hace falta superar ese casting para llegar a lo más alto. Olivia Cooke, la actriz que interpreta a Alicent Hightower en La casa del dragón, vivió esa experiencia cuando intentó sumarse al universo de Star Wars y no consiguió quedarse con el personaje que buscaba.

La actriz interpreta a Alicent Hightower en La casa del dragón. IMDb La propia artista recordó aquella oportunidad durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, donde contó detalles de una audición que no salió como esperaba. Su testimonio también permitió aclarar una versión que circulaba desde hacía tiempo sobre su posible participación en la saga creada por George Lucas. Lejos de conseguir el papel, Cooke se llevó una experiencia que años después decidió contar públicamente.

Aunque no logró entrar en una de las producciones más reconocidas de Hollywood, su carrera tomó otro rumbo y terminó vinculada a una historia de fantasía que también conquistó a millones de espectadores. Su trabajo en La casa del dragón, la precuela de Juego de Tronos, la convirtió en una cara conocida para los seguidores de la franquicia y le abrió nuevas oportunidades dentro de la industria.

La increíble historia de Olivia Cooke y su rechazo en Star Wars Durante la charla, Cooke explicó que no había audicionado para interpretar a Rose Tico, como se había especulado, sino para quedarse con el papel de Rey en Star Wars: El despertar de la fuerza. La actriz contó que primero hizo una prueba en Los Ángeles y después tuvo que presentarse ante el director J. J. Abrams. Sin embargo, la experiencia estuvo lejos de ser positiva y ella misma reconoció que no había estado a la altura de lo que esperaba.

Finalmente el papel de Rey en Star Wars: El despertar de la fuerza quedó en manos de Daisy Ridley. The Direct “Fue terrible. Lo hice realmente mal”, recordó sobre aquella prueba. También describió la sensación de salir de una audición convencida de que había decepcionado tanto a quienes estaban en la sala como a sí misma. Finalmente, el personaje quedó en manos de Daisy Ridley, quien se convirtió en una de las protagonistas centrales de la nueva trilogía de Star Wars.