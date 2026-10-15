No hay vuelta atrás: la letal frase que Julieta Prandi le dijo a Emanuel Ortega el día de la separación

En medio de la noticia de la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el conductor Ángel de Brito reveló la letal frase de la actriz para separarse del cantante, tras haber encontrado pruebas de infidelidad. El vínculo parece no tener vuelta atrás.
El periodista contó en LAM: “Julieta Prandi era muy celosa, le revisaba el celular y encontraba conversaciones...”. Estas actitudes habrían llevado al cansancio y también habrían sido el motivo del casamiento.
“Él dice que no la engañó. El viernes cuando encuentra las conversaciones con Josefina lynch lo llama y le dice ‘¿estás viniendo?’ Bueno no vengas y le empieza a decir de todo. Corta, lo bloquea y después puso el comunicado. Lo echó de la casa", contó el conductor.
Ante esto, la relación habría terminado mal y sin posibilidad de reconciliación porque, según rumores, uno de los motivos del casamiento fue darle confianza a la actriz, quien había manifestado inseguridad respecto a la confianza.
La insólita reacción de Julieta Ortega al ser consultada por la separación de su hermano y Julieta Prandi
En medio del escándalo que se desató tras la sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, una de las personas más buscadas por la prensa fue Julieta Ortega, hermana del cantante. Sin embargo, la actriz prefirió mantenerse al margen de la polémica y evitó pronunciarse sobre la ruptura que sacudió a parte de su familia.
La actriz fue interceptada por un cronista de Intrusos en plena calle. Lejos de responder a las consultas, dejó en claro que no tenía intenciones de involucrarse en una situación tan delicada para su hermano. Mientras continuaba caminando, le pidió al periodista que dejara de hacerle preguntas. “No, por favor. Me enteré como ustedes. No me hagas esto, te lo pido por favor. Absolutamente nada para decir”, expresó, visiblemente incómoda.
Mientras los crecen las versiones sobre los verdaderos motivos de la separación, el silencio de la familia del cantante no pasó inadvertido y sumó aún más misterio a una ruptura que sigue dando que hablar.