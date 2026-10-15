No hay vuelta atrás: la letal frase que Julieta Prandi le dijo a Emanuel Ortega el día de la separación La actriz no tuvo piedad al momento de revelarle a su marido que había encontrado pruebas de infidelidad y fue directa para decidir el futuro. ¿Qué le dijo? Agregar C5N en









La separación entre Prandi y Ortega suma capítulos. Redes sociales

En medio de la noticia de la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el conductor Ángel de Brito reveló la letal frase de la actriz para separarse del cantante, tras haber encontrado pruebas de infidelidad. El vínculo parece no tener vuelta atrás.

El periodista contó en LAM: “Julieta Prandi era muy celosa, le revisaba el celular y encontraba conversaciones...”. Estas actitudes habrían llevado al cansancio y también habrían sido el motivo del casamiento.

“Él dice que no la engañó. El viernes cuando encuentra las conversaciones con Josefina lynch lo llama y le dice ‘¿estás viniendo?’ Bueno no vengas y le empieza a decir de todo. Corta, lo bloquea y después puso el comunicado. Lo echó de la casa", contó el conductor.

Ante esto, la relación habría terminado mal y sin posibilidad de reconciliación porque, según rumores, uno de los motivos del casamiento fue darle confianza a la actriz, quien había manifestado inseguridad respecto a la confianza.

La insólita reacción de Julieta Ortega al ser consultada por la separación de su hermano y Julieta Prandi En medio del escándalo que se desató tras la sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, una de las personas más buscadas por la prensa fue Julieta Ortega, hermana del cantante. Sin embargo, la actriz prefirió mantenerse al margen de la polémica y evitó pronunciarse sobre la ruptura que sacudió a parte de su familia.